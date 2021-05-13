Как растаможить евробляху: что делать и с чего начать (инструкция)

В Украине приняли новые законопроекты для растаможки авто на европейской регистрации по упрощенной процедуре, на что дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона. Эксперты пошагово рассказали о процедуре растаможки авто.
Об этом говорится на сайте общественной организации "Авто Евро Сила".
Для начала необходимо рассчитать сумму растаможки авто. Для этого нужно использовать специальный калькулятор растаможки.
После чего необходимо снять с учета авто. Для этого нужно найти владельца транспортного средства. Такую информацию можно посмотреть в техпаспорте. Это может быть, как физическое лицо, так и юридическое, также там прописан адрес владельца.
По этим данным можно найти владельца транспортного средства, сказать ему, что у вас есть желание снять автомобиль с учета и получить все необходимые документы:
1. Документ, подтверждающий, что авто снято с учета.
2. Договор купли-продажи (купчая) - документ, подтверждающий право собственности на авто, и он обязателен при растаможке авто.
На следующем этапе необходимо пройти сертификацию. Чтобы получить сертификационную справку должны быть выполнены следующие условия:
Следующий этап - это заключение договора с брокером.
Для этого нужно:
1. Оплатить брокерские услуги.
2. Отправить специалисту все необходимые документы.
3. Оплатить таможенные платежи на счет таможни.
4. В указанный день и время доставить транспортное средство на указанный брокером таможенный пост для оформления.
5. Подождать и наконец получить все необходимые документы для постановки авто на учет в СЦ МВД.
Напомним, эксперты объяснили процедуру сертификации авто и как не переплатить.
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