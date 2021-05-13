Как растаможить евробляху: что делать и с чего начать (инструкция)

Сумма растаможки

Для начала необходимо рассчитать сумму растаможки авто. Для этого нужно использовать специальный калькулятор растаможки.

Снятие авто с учета

После чего необходимо снять с учета авто. Для этого нужно найти владельца транспортного средства. Такую информацию можно посмотреть в техпаспорте. Это может быть, как физическое лицо, так и юридическое, также там прописан адрес владельца.

По этим данным можно найти владельца транспортного средства, сказать ему, что у вас есть желание снять автомобиль с учета и получить все необходимые документы:

1. Документ, подтверждающий, что авто снято с учета.

2. Договор купли-продажи (купчая) - документ, подтверждающий право собственности на авто, и он обязателен при растаможке авто.

Прохождение сертификации

На следующем этапе необходимо пройти сертификацию. Чтобы получить сертификационную справку должны быть выполнены следующие условия:

Авто должно быть без повреждений. Это означает, что стекла и фары должны быть целыми. Также должны работать все лампочки.

На лобовом стекле и на двух передних боковых стеклах не должно быть тонировки.

В авто должны быть все ремни безопасности, которые предусмотрены конструкцией машины.

А также необходимым условием является соответствие стандарту ЕВРО 2 и наличие катализатора и OBD разъем.

Договор с брокером

Следующий этап - это заключение договора с брокером.

Для этого нужно:

1. Оплатить брокерские услуги.

2. Отправить специалисту все необходимые документы.

3. Оплатить таможенные платежи на счет таможни.

4. В указанный день и время доставить транспортное средство на указанный брокером таможенный пост для оформления.

5. Подождать и наконец получить все необходимые документы для постановки авто на учет в СЦ МВД.