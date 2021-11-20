Рассыпанный сахар в приметах: о каких событиях он предупреждает

На кухне

Рассыпать сахар на столе при приготовлении еды или напитков сулит финансовое благополучие и решение материальных сложностей. Также это говорит о том, что в ближайшее время вы сможете купить то, о чем давно мечтали.

Перевернули сахарницу за семейным столом – не стоит ругаться и огорчаться. Это сулит повышение заработной платы и доходов в доме. В личной жизни это принесет приятные изменения.

Если сахарницу перевернули молодожены, то сахар им обещает крепкий брак, страсть и новый виток в отношениях.

На полу

Высыпанный сахар на пол сулит получение чего-то ценного, но после неприятной истории. Если в вашей жизни в последнее время было много проблем и сложных ситуаций, то ваши дела скорой пойдут на лад.

Если в семье частые конфликты и ссоры – то сахар на полу указывает на то, что в ближайшем будущем настанет примирение.

Разбитая сахарница говорит об успехе, достатке и больших денежных поступлениях.

Сахар в доме

Разорвался пакет с сахаром у дверей – ждите приятных гостей, которых давно не видели.

Сахар просыпался в обувь – возможна приятная командировка или долгожданный отпуск.

Сахар высыпался на коврик у входных дверей – предстоит ремонт или покупка новой мебели.

Наступить в рассыпанный сахар – ожидайте приятные изменения в жизни, романтическое знакомство, дружба, создание новых и крепких отношений.

Кто рассыпал сахар

Замужняя женщина перевернула сахарницу или рассыпала пакет – получит финансовую независимость. Сахар у дверей в такой ситуации говорит о том, что муж скоро вернется из командировки.

Перевернутая ложка сахара во время обеда – предстоит небольшая ссора с мужем, а потом радостное примирение.

Одинокая девушка рассыпала сахар – в ближайшее время произойдет встреча с будущим партнером по жизни.

Женатый мужчина рассыпал сахар – его ждет повышение зарплаты и успех в бизнесе. Если ему предстоит смена работы – она станет удачной.

Холостяк рассыпал сахар – это сулит знакомство с прекрасной девушкой, с которой получится построить серьезные отношения.

Как правильно убирать сахар

Если просто собрать на совок рассыпанный сахар и выбросить в мусор, то ждать позитивных изменений не стоит. Вы фактически отправите в ведро свой успех.

Соберите сахар на светлую чистую ткань или бумагу. Заверните в пакет, чтобы не рассыпать. Вынесите на улицу и высыпьте его под красивое дерево.

Можно высыпать и в комнатный горшок с цветком. Так вы сохраните свою удачу и счастливые события.