Розсипаний цукор в прикметах: про які події він попереджає

На кухні

Розсипати цукор на столі при приготуванні їжі або напоїв обіцяє фінансове благополуччя і вирішення матеріальних складнощів. Також це говорить про те, що найближчим часом ви зможете купити те, про що давно мріяли.

Перевернули цукорницю за сімейним столом – не варто лаятися і засмучуватися. Це обіцяє підвищення заробітної плати та доходів в будинку. В особистому житті це принесе приємні зміни.

Якщо цукорницю перевернули молодята, то цукор їм обіцяє міцний шлюб, пристрасть і новий виток у відносинах.

На підлозі

Висипаний цукор на підлогу обіцяє отримання чогось цінного, але після неприємної історії. Якщо у Вашому житті останнім часом було багато проблем і складних ситуацій, то ваші справи швидкої підуть на лад.

Якщо в родині часті конфлікти та сварки – то цукор на підлозі вказує на те, що в найближчому майбутньому настане примирення.

Розбита цукорниця говорить про успіх, достаток і великі грошові надходження.

Цукор в будинку

Розірвався пакет з цукром біля дверей – чекайте приємних гостей, яких давно не бачили.

Цукор просипався в взуття - можлива приємне відрядження або довгоочікувана відпустка.

Цукор висипався на килимок біля вхідних дверей – належить ремонт або покупка нових меблів.

Наступити в розсипаний цукор - чекайте приємні зміни в житті, романтичне знайомство, дружба, створення нових і міцних відносин.

Хто розсипав цукор

Заміжня жінка перевернула цукорницю або розсипала пакет - отримає фінансову незалежність. Цукор біля дверей в такій ситуації говорить про те, що чоловік скоро повернеться з відрядження.

Перевернута ложка цукру під час обіду – має бути невелика сварка з чоловіком, а потім радісне примирення.

Самотня дівчина розсипала цукор - найближчим часом відбудеться зустріч з майбутнім партнером по життю.

Одружений чоловік розсипав цукор - його чекає підвищення зарплати та успіх в бізнесі. Якщо йому належить зміна роботи - вона стане вдалою.

Холостяк розсипав цукор - це обіцяє знайомство з прекрасною дівчиною, з якою вийде побудувати серйозні відносини.

Як правильно прибирати цукор

Якщо просто зібрати на совок розсипаний цукор і викинути в сміття, то чекати позитивних змін не варто. Ви фактично відправите у відро свій успіх.

Зберіть цукор на світлу чисту тканину або папір. Загорніть в пакет, щоб не розсипати. Винесіть на вулицю і висипте його під красиве дерево.

Можна висипати й в кімнатний горщик з квіткою. Так ви збережете свою удачу і щасливі події.