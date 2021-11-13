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Будьте осторожны: какие приметы с украшениями предупреждают о проблемах

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Суббота 13 ноября 2021 19:53
Будьте осторожны: какие приметы с украшениями предупреждают о проблемах Фото: Какие приметы с украшениями говорят о проблемах (flickr. com)
Автор: Styler

Украшения из золота и серебра использовались еще в древние времена. Они служат для дополнения образа, подчеркивания красоты, оберегами и показывали статус их хозяина. С такими украшениями со старины связывали многие приметы, которые указывали на вероятность проблем в ближайшем будущем.

Какие приметы об украшениях сигнализируют о проблемах – читайте в материале ниже.

Цепочки часто являются единственными украшениями на теле их владельца. Их носят на руках, ногах, шее или на поясе. Чаще всего – это цепочки из золота или серебра, но порой их украшают драгоценными или полудрагоценными камнями.

Цепочки на шее

Если порвалась цепочка из серебра – это говорит о проблемах со здоровьем, может разболеться больной зуб.

Порвалась цепочка из золота – ждите обострения хронической болезни.

Порвалась цепочка из платины – возможно общее ухудшение самочувствия, а у больного человека ожидаются осложнения.

Если порвалась цепочка из любого другого металла – это знак о том, что пора подумать о своем внешнем виде и привести себя в порядок.

Если цепочка порвалась прямо на шее – плохая примета. Она предупреждает, что могут возникнуть конфликты с близкими людьми.

Цепочки на руках или ногах

Порвался браслет на руке – могут возникнуть проблемы на работе и решать их придется довольно долго.

Порвался браслет на ноге – ближайшая поездка окажется неудачной и стоит подумать о том, чтобы ее перенести или отложить.

Другие приметы об украшениях

Порвалась цепочка на поясе – отношения с близким человеком идут к разрыву.

Цепочка расстегнулась по непонятной причине – в жизни ожидайте подножки и мелкие неприятности.

Украшение порвалось, и потерялось – ваши враги пытаются вам навредить.

Цепочка порвалась, и во время падения удалось ее поймать – обнаружится скрытая проблема со здоровьем и ее получится быстро исправить.

Цепочка сломалась – ваши грехи и раскаяние тянут вас вниз, приносят негатив. Нужно избавиться от тяжелых мыслей.

Цепочка погнулась, деформирована – ваши неправильные поступки могут привести к серьезным проблемам в близком будущем.

Цепочка сломалась и упала на землю под ноги – к серьезным болезням, неизлечимым.

Если цепочка порвалась и бесследно исчезла, а хозяин заметил это только через некоторое время – хорошая примета, обещает избавление от всех бед и врагов.

Потерять цепочку, которую подарил близкий человек – к расставанию.

Если одинокий человек уронил порванное украшение, которое сам себе купил – к появлению в жизни второй половинки.

Порвать или потерять цепочку в выходные дни или праздник – к появлению завистников и сплетен.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать за обеденным столом.

А также рассказывали о том, какие приметы говорят о скором расставании с близким человеке или разводе.

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