Всеукраинский локдаун: названо условие полного закрытия страны на карантин

В Украине может быть введен общенациональный локдаун при условии, что 13 украинских регионов окажутся в "красной" зоне. Также крайние меры придется принимать, если прирост новых заболевших будет свыше 25-ти тысяч.

По словам врача, пример западных областей, которые первыми попали под третью волну коронавируса, начавшуюся в конце февраля, показывают, что адаптивный карантин все же работает.

"Мы сейчас наблюдаем стабилизацию в западных регионах. Нужно, чтобы за 3-4 недели прошел двойной инкубационный период. Если те регионы, которые сейчас входят в красную зону, где сейчас начинают действовать более жесткие меры, выйдут с таким же показателем стабилизации, и если эта стабилизация будет держаться 5-6 недель после локдауна, то, возможно, не понадобится локдаун по всей стране - если постепенно регионы будут выходить", - объяснила врач.

Но в случае, если скорость попадания регионов в "красную" зону будет очень высокой и достигнет 13-ти, то в Кабмине будут вынуждены прибегнуть к крайним мерам.

"Если одновременно 13 регионов будет в адаптивном карантине, то, возможно, правительство будет решать о локдауне во всей стране. На сегодня западные регионы показали, что адаптивный карантин более-менее эффективен", - добавила Мухарская.

Она также назвала цифру - 25 тысяч новых больных в течение суток. Тогда власти обязаны будут пойти на крайние меры.

Отметим, что сейчас "красными" объявлено 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская (выходит 10 апреля), Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области, Харьковская (входит в "красную" 11 апреля).