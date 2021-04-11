ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поширюють британський штам: як проходить перший день жорсткого локдауну в Харкові

Новость на русском → Харків, Неділя 11 квітня 2021 17:32
Поширюють британський штам: як проходить перший день жорсткого локдауну в Харкові У Харкові жорсткий локдаун почався з 11 квітня, але багато людей це ігнорують (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Відсьогодні, 11 квітня, у Харкові розпочав діяти жорсткий локдаун. Попри те, що в місті почали діяти карантинні обмеження "червоної зони" місцеві жителі гуляють по парках і не дотримуються соціальної дистанції.

Це можна побачити на відео, яке опублікував Telegram-канал "ТРУХА Харьков"..

"Закриті атракціони в парку Горького не зупиняють городян поширювати британський штам", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з 11 квітня в Харкові і Харківській області забороняється робота ресторанів, крім на винос і доставки, ТРЦ, установ культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, відвідування навчальних закладів та проведення масових заходів.

Крім того, заборонена робота непродовольчих ринків і магазинів.

З понеділка, 12 квітня, учні 5-11 класів будуть вчитися з дому. А ось учням 1-4 класів дозволили ходити на заняття в школу. Крім того, будуть і працювати дитячі садки.

Також дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари. У громадському транспорті можна перевозити 50% пасажирів.

Ми також писали про те, що в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун за умови, що 13 українських регіонів опиняться в "червоній" зоні. Також крайні заходи доведеться приймати, якщо приріст нових заражених буде більше ніж 25 тисяч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Харків Локдаун
LITE
До +20 і сонце: в яких областях погода порадує українців теплом
До +20 і сонце: в яких областях погода порадує українців теплом