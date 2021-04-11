Поширюють британський штам: як проходить перший день жорсткого локдауну в Харкові

Відсьогодні, 11 квітня, у Харкові розпочав діяти жорсткий локдаун . Попри те, що в місті почали діяти карантинні обмеження "червоної зони" місцеві жителі гуляють по парках і не дотримуються соціальної дистанції.

Це можна побачити на відео, яке опублікував Telegram-канал " ТРУХА Харьков "..

"Закриті атракціони в парку Горького не зупиняють городян поширювати британський штам", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з 11 квітня в Харкові і Харківській області забороняється робота ресторанів, крім на винос і доставки, ТРЦ, установ культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, відвідування навчальних закладів та проведення масових заходів.

Крім того, заборонена робота непродовольчих ринків і магазинів.

З понеділка, 12 квітня, учні 5-11 класів будуть вчитися з дому. А ось учням 1-4 класів дозволили ходити на заняття в школу. Крім того, будуть і працювати дитячі садки.

Також дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари. У громадському транспорті можна перевозити 50% пасажирів.