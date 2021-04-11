Харьков вошел в "красную зону": какие ограничения действуют с 11 апреля

В Харькове и области в ночь с субботы на воскресенье начали действовать карантинные ограничения "красной зоны". Ужесточение затронет работу большинства общественных мест.

Какие ограничения действуют в Харькове и области с сегодняшнего дня – читайте в нашей статье.

Какие ограничения вводятся

С 11 апреля в Харькове и Харьковской области запрещается работа общепита (кроме на вынос и доставки), ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.

В то же время местные власти решили с 11 апреля запретить деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

С начала рабочей недели, с 12 апреля, ученики 5-11 классов харьковских школ переходят на дистанционное обучение. Ученики 1-4 классов продолжат обучение в школах. Детские сады закрывать не будут.

При этом разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары.

Городской транспорт продолжит работу с 50%-ной наполняемостью.

Что будет с метрополитеном

Несмотря на введение новых ограничений в регионе, метрополитен продолжит работу. При этом ожидается усиление противоэпидемических мер.

"В связи с увеличением в городе больных COVID-19, карантинные ограничения в транспорте, начиная с метро, будут усилены, но метро, которое перевозит 200 тыс. пассажиров в сутки, мы закрывать не будем и не собираемся. Город как жил, так и должен жить", - сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

При этом чиновник призвал изменить график поездов, чтобы сократить интервалы и снизить нагрузку. А руководство полиции Терехов попросил более жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте.

Как будут курсировать поезда "Укрзализныци"

Санкции "красной" зоны не распространятся на поезда "Укрзализныци", которые будут курсировать без изменений в течение еще недели, высадка и посадка пассажиров также не будет ограничиваться.

"Поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.