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Распространенный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным

Автор: Роман Мирончук

Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения Франции рекомендует не использовать экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test, который распространен в Украине.

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Эксперты провели расследование, которое показало, что данные экпресс-тесты могут показывать ложные положительные результаты. Об этом говорится в заявлении французского регулятора.

Также отмечается, что действие и безопасность использования этого теста не гарантированы. Местных фармацевтов уже предупредили об этом и попросили прекратить использование и продажу экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test.

Стоит отметить, что данные экспресс-тесты продаются и на украинском рынке. В интернет-аптеках их стоимость начинается от 220 гривен.

Напомним, ученые объяснили тяжелую форму COVID-19. Исследователи определили, что у некоторых пациентов, состояние которых ухудшилось до тяжелого во время лечения от коронавируса, имеют общие гены.

Медики также нашли несколько различий в геномах людей, легко переносящих СOVID-19, а также тех, кому потребовалось интенсивное лечение.

Мы также писали о том, что ученые предупредили о рисках оставаться заразными после вакцинации от коронавирусной инфекции.

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