Ученые предупредили о рисках оставаться заразными после вакцинации от COVID-19

Вакцина от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Вакцины от коронавируса уже начали применять в Великобритании, однако вопрос относительно возможности передачи инфекции после прививки до сих пор остается без ответа.

Это означает, что даже несмотря на то, что большое количество людей вакцинировано, быстро ликвидировать болезнь не получится. Об этом пишет CNBC News.

Дело в том, что многие существующие вакцины снижают передачу, но это не означает, что вакцина против COVID-19 обязательно будет иметь такое свойство.

Окончательная оценка компании Pfizer данных испытаний показала, что ее вакцина была на 95% эффективна по выработке иммунитета, что является "исключительно высоким" показателем, сказал доктор Монсеф Слауи,

Но исключительный результат иммунитета "не означает", что в человеке все еще не осталось вируса, отметила заместитель декана Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора доктор Мария Елена Боттацци.

"У нас нет клинических испытаний, чтобы показать, что вакцинированные люди не выделяют вирус", - заявил основатель Gramercy Pediatrics в Нью-Йорке доктор Дайан Хес.

Эксперт по иммунологии и инфекционным заболеваниям в UCSF доктор Джоэл Эрнст рассказал, что "в отсутствие какой-либо другой информации" можно с уверенностью предположить, что "наличие антител не защитит вас от распространения вируса".

Так, в отличие от вируса гриппа, коронавирус легко может передаваться людьми, не проявляющими никаких симптомов.

"Это действительно необычно, чтобы передавать грипп без симптомов, но мы знаем, что COVID очень часто передается от людей, у которых нет симптомов", - пояснил он.

Одним из показателей эффективности вакцины является достижение так называемого "коллективного иммунитета". Это происходит, когда массовая вакцинация наделяет население широким иммунитетом к инфекционным заболеваниям, обеспечивая косвенную защиту.

Было подсчитано, что 70-80% людей нуждаются в вакцинации против коронавируса для достижения коллективного иммунитета.

Также отмечается, что ранее в декабре клинический профессор медицины, эпидемиологии и биостатистики из UCSF доктор Сьюзан Бухбиндер предупреждала, что достижение коллективного иммунитета в конечном итоге "будет зависеть от того, убережет ли вакцина людей от заразности и в какой степени".

Ранее сообщалось, что украинцев подготовят к вакцинации от коронавируса, и и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин назвал этапы и сроки.

Также мы писали о том, что замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко объяснил, сколько будет действовать вакцина от COVID-19.