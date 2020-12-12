Ученые объяснили тяжелую форму COVID-19: не хронические болезни

Ученые нашли гены тяжелого течения коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Исследователи определили, что у некоторых пациентов, состояние которых ухудшилось до тяжелого во время лечения от коронавирусной инфекции, имеют общие гены. Ученые нашли несколько различий в геномах людей, легко переносящих СOVID-19, а также тех, кому потребовалось интенсивное лечение. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Nature.

Как сообщается, специалисты Эдинбургского университета, в изучении вопроса отобрали для участия 2,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом СOVID-19. Исследователи проанализировали ДНК пациентов, затем их геномы сравнили с геномами здоровых людей с целью определить различия и нашли несколько. Первым из них оказался ген TYK2.

Ученые обнаружили одни и те же модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, а также TYK2, DPP9 и IFNAR2. Как говорится в исследовании, вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19. Как утверждают ученые, они могут приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких.

Авторы публикации уверены: это исследование может пролить свет на то, где именно происходит сбой в иммунной системе, и помочь подобрать новые методы лечения.

"Если мы выберем правильное вмешательство для следующих клинических испытаний, то мы обнаружим, что оно сработает раньше и может спасти десятки тысяч жизней", – заявил консультант Королевской больницы Эдинбурга профессор Кеннет Бейли.

Напомним, что ранее секретарь СНБО заявил украинцам о том, что лук и чеснок помогут противостоять коронавирусу.

До этого сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Штатах начнется менее чем через 24 часа.

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента.