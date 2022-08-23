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Как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее: действенные способы

Как распознать негативную энергетику в доме (фото: unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Негативная энергетика может поселиться в любом доме. Она будет влиять на психоэмоциональное состояние домочадцев, на здоровье, финансовое благополучие, отношения в семье. Как же ее распознать и избавиться?

Об этом пишет Meta.

Есть ли в доме отрицательная энергетика?

Если вы сталкиваетесь с проблемами, описанными ниже, надо с этим что-то делать:

  • посуда часто бьется,
  • ломается сантехника или бытовые приборы,
  • лезут насекомые и другие вредители,
  • комнатные растения вянут и не приживаются,
  • домашние животные уходят из дома или погибают,
  • теряются вещи,
  • частые проблемы с проводкой,
  • при закрытых дверях и окнах чувствуются сквозняки.

Домочадцы, живущие в домах с плохой энергетикой, чувствуют себя сонными и уставшими, видят плохие сны, часто ругаются между собой, испытывают необоснованный страх или тревогу.

Как появляется плохая энергия?

  • Вы, или члены семьи приносите негатив в жилье.
  • В доме находятся чужие вещи, которые могут негативно влиять на атмосферу.
  • Завистники "желают вам добра"
  • В многоквартирном доме чувства, эмоции других людей могут проецироваться на вас.

Как избавиться от негативной энергетики в доме

Начните с себя: расслабьтесь, примите теплую ванну, выключите телефон и посмотрите любимый фильм. Когда вы достигнете гармонии с собой, можно будет очищать и дом.

  • Освященная вода

Возьмите стакан освященной воды и пройдите по дому, читая молитву, которую знаете наизусть. Во время чтения окропляйте все предметы в доме (особенно углы) водой.

  • Свечи

Зажгите три церковные свечи. Обходите жилище по часовой стрелке, начиная с входной двери.

Не забывайте освещать пламенем даже самые мелкие предметы, а когда дойдете до спальни, уделите этому месту пристальное внимание.

Для этого возьмите свечи в правую руку и трижды перекрестите ими кровать. После того, как свечи догорят, выбросьте их в мусор и не оставляйте дома. После завершения ритуала тщательно вымойте руки с мылом и солью, чтобы смыть с них негативную энергию.

  • Очищение солью

Сделайте соляной раствор (5-7 ст. л. соли на 5 л воды), перелейте его в пульверизатор и обработайте квартиру. Также можно просто расставить емкости с солью по углам и укромным местам жилья.

Мягкую мебель и ковры можно посыпать солью, подождать час, а затем пропылесосить или протереть щеткой.

Ранее мы писали, что значит разбитая чашка во вторник, среду или другой день.

Также сообщалось, что ни в коем случае нельзя делать в доме, чтобы не накликать беду.

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