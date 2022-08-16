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Что значит разбитая чашка во вторник, среду или другой день: запомните эти приметы

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 20:33
Что значит разбитая чашка во вторник, среду или другой день: запомните эти приметы Коллаж РБК-Украина: что значит разбитая чашка
Автор: Светлана Мащенко

Издавна люди верили, что разбитая посуда имеет символическое значение. Причем приметы разнились от того, в какой именно день недели случилась неприятность, а также кто разбил - женщина или мужчина. Особое значение имела символичность разбитой чашки.

Об этом пишет Meta.

Значение разбитой чашки в разные дни недели

Понедельник. Хотя этот день во многих культурах считается несчастливым, с разбитой чашкой все немного иначе. Это своего рода знак, что пришло подходящее время для новых начинаний. Другая примета гласит, что скоро вы получите приглашение в гости.

Вторник. Вас ждет незапланированная встреча или же приятные известия, связанные с родственниками.

Среда. Чашка, разбитая в этот день, означала неожиданную прибыль: подарок, находку, внеочередную премию.

Четверг. Разбитая чашка в этот день недели могла значить визит приятных гостей, родственников.

Пятница. Вы получите положительные эмоции от знакомства с человеком, который окажет вам помощь в каких-то делах.

Суббота. Ждите признания ваших профессиональных качеств в виде премии или продвижения по службе.

Воскресенье. Вас ждет "белая полоса", связанная с успехом в делах.

Кто разбил чашку - мужчина или женщина

Если холостой парень или девушка нечаянно разбивает чашку, скоро он или она может пойти под венец.

Для помолвленной девушки такая неприятность - не к добру. Особенно, если чашка подарена женихом. Это может означать разрыв помолвки.

Если посуду разбила замужняя женщина, она должна насторожиться. Возможно, возле мужа крутится разлучница. Такое же значение имеет разбитая чашка и для женатого мужчины.

Иногда бытовая неприятность может сигнализировать о сглазе. Особенно, когда чашку случайно разбивает малыш.

Ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать в доме, чтобы не накликать беду.

Также сообщалось, что на самом деле означает голубь на подоконнике.

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