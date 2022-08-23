Як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї: дієві способи

Чи є в домі негативна енергетика?

Якщо ви стикаєтеся з проблемами, описаними нижче, треба з цим щось робити:

посуд часто б'ється,

ламається сантехніка чи побутові прилади,

лізуть комахи та інші шкідники,

кімнатні рослини в'януть і не приживаються,

домашні тварини йдуть із дому чи гинуть,

губляться речі,

часті проблеми з проводкою,

при зачинених дверях та вікнах відчуваються протяги.

Домочадці, що живуть в будинках з поганою енергетикою, почуваються сонними та втомленими, бачать погані сни, часто лаються між собою, відчувають безпідставний страх чи тривогу.

Як з'являється погана енергія?

Ви, або члени родини приносите негатив в житло.

У домі знаходяться чужі речі, які можуть негативно впливати на атмосферу.

Заздрісники "бажають вам добра"

В багатоквартирному домі почуття, емоції інших людей можуть проектуватися на вас.

Як позбутися негативної енергетики в будинку

Розпочніть із себе: розслабтеся, прийміть теплу ванну, вимкніть телефон і перегляньте улюблений фільм. Коли ви досягнете гармонії з собою, можна буде очищати й дім.

Свячена вода

Візьміть склянку свяченої води та пройдіть по дому, читаючи молитву, яку знаєте напам'ять. Під час читання окроплюйте всі предмети в будинку (особливо кути) водою.

Свічки

Запаліть три церковні свічки. Обходьте оселю за годинниковою стрілкою, починаючи з вхідних дверей.

Не забувайте освітлювати полум'ям навіть найдрібніші предмети, а коли дійдете до спальні, приділіть цьому місцю пильну увагу.

Для цього візьміть свічки в праву руку і тричі перехрестіть ними ліжко. Після того, як свічки догорять, викиньте їх у сміття і не залишайте вдома. Після завершення ритуалу ретельно вимийте руки з милом та сіллю, щоб змити з них негативну енергію.

Очищення сіллю

Зробіть соляний розчин (5-7 ст. л. солі на 5 л води), перелийте його в пульверизатор і обробіть квартиру. Також можна просто розставити місткості із сіллю по кутах та затишних місцях житла.

М'які меблі та килими можна посипати сіллю, почекати годину, а потім пропилососити або протерти щіткою.