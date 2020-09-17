Раскрыты детали дерзкого ограбления Яны Клочковой в Киеве: что украли у чемпионки

Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Прокуратура выяснила, кто обворовал квартиру Яны Клочковой в ее день рождения

Яну Клочкову обворовали в Киеве около месяца назад, и теперь прокуратура заявила об установлении личности одного из воров, которого объявили в розыск. Также правоохранители рассказали детали дерзкого ограбления знаменитой украинской четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию.

Злоумышленники вынесли из квартиры спортсменки вещи на общую сумму около 350 тысяч гривен. Об этом 17 сентября передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Среди похищенного у Клочковой был ноутбук, часы, украшения и другие ценные вещи.

Воры проникли в квартиру чемпионки и Героя Украины по ул. Кудряшова в Соломенском районе столицы 7 августа - как раз в ее день рождения - подобрав ключи к дверному замку.

Правоохранители при осмотре квартиры увидели следы пальцев рук и отпечатки обуви злоумышленников. Это помогло установить личность одного из воров.

Им оказался 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное в крупных размерах).

Мужчина скрывается от правоохранительных органов и объявлен в розыск.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали о том, что Яна Клочкова рассказала об ограблении своей квартиры в Киеве и отметила, что воров не остановило даже то, что в комплексе есть консьерж и охрана.

Также сообщалось, что перед этим певицу Камалию обворовали в Киеве, однако неприятный инцидент получил неожиданную развязку.