Розкрито деталі зухвалого пограбування Яни Клочкової в Києві: що вкрали у чемпіонки

Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Прокуратура з'ясувала, хто обікрав квартиру Яни Клочкової в її день народження

Яну Клочкову обікрали у Києві близько місяця тому, і тепер прокуратура заявила про встановлення особи одного зі злодіїв, якого оголосили в розшук. Також правоохоронці розповіли деталі зухвалого пограбування знаменитої української чотириразової олімпійської чемпіонки з плавання.

Зловмисники винесли з квартири спортсменки речі на загальну суму близько 350 тисяч гривень. Про це 17 вересня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

Серед викраденого у Клочкової був ноутбук, годинник, прикраси та інші цінні речі.

Злодії проникли у квартиру чемпіонки та Героя України по вул. Кудряшова в Солом'янському районі столиці 7 серпня - саме в її день народження - підібравши ключі до замка у дверях.

Правоохоронці при огляді квартири побачили сліди пальців рук та відбитки взуття зловмисників. Це допомогло встановити особу одного з крадіїв.

Ним виявився 32-річний громадянин Грузії, без місця реєстрації та постійного місця проживання на території України. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, вчинена у великих розмірах).

Чоловік переховується від правоохоронних органів і оголошений в розшук.

Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали про те, що Яна Клочкова розповіла про пограбування своєї квартири у Києві та зазначила, що злодіїв не зупинило навіть те, що в комплексі є консьєрж та охорона.

Також повідомлялося, що перед цим співачку Камалію обікрали в Києві, проте неприємний інцидент отримав несподівану розв'язку.