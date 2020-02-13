Камалию обворовали в Киеве: инцидент получил неожиданную развязку

Камалия стала жертвой карманников в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Камалия сообщила об удачном финале неприятной истории в столичном ТЦ

Камалия стала жертвой воров в киевском ТЦ Ocean Plaza - у популярной украинской певицы на днях стащили смартфон iPhone 11 Pro Max. Звезда обратилась по факту инцидента в полицию.

42-летняя артистка, актриса и модель в сети также уточнила, что на камерах видеонаблюдения позже увидела, что девайс вытащила из ее кармана ловкая цыганка.

Также Камалия призналась, что уже не верит в возможность возвращения телефона.

Впрочем, судьба преподнесла ей приятный сюрприз - 13 февраля певица сообщила в Instagram радостную новость, что смартфон ей вернули.

"Я благодарна всем кто помогал: нацполиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и "стимулировали" поиск", - отметила Камалия.

Артистка также ответила на ряд выпадов хейтеров в комментариях: мол, не позорься, купи новый телефон.

"Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удалили все данные", - пишет Камалия.

Певица добавила, что инцидент стал для нее уроком, а также призвала всех быть внимательными и осторожными.

"Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!" - говорится в публикации.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Подписчики Камалии радуются вместе с ней счастливому финалу в этой неприятной истории, призывают не обращать внимание на всяких злопыхателей и рекомендуют для надежности хранить фото в облаке аккаунта.

Поздравляю!

Отличная новость Камалия! Рада за вас!

Камалия, не обращайте внимание на злопыхателей. Уважающий себя человек никогда не будет писать подобные комментарии.

У меня тоже украли телефон, который был подарком любимого человека. Очень жалко, потому как было много светлых событий.

Пусть взамен утерянным у вас появятся новые прекрасные фотографиями с самыми дорогими и любимыми людьми!

А я думала, что фотографии хранятся в облаке аккаунта. Во всяком случае я так делаю...

Фото: скрин комментариев instagram.com/kamaliyaofficial