ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Удовольствие вместо стресса: в украинском вузе педагог показал студентам "клубничку"

Львов, Вторник 15 декабря 2020 08:28
Удовольствие вместо стресса: в украинском вузе педагог показал студентам "клубничку"
Во Львове разразился скандал с преподавателем в вузе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В престижном вузе Львова разразился скандал. Дело в том, что преподаватель по дискретной математике показал студентам эротические фото с обнаженными мужчинами и женщинами. Как известно, сейчас обучение ведется дистанционно, и вместо учебного материала первокурсники увидели "клубничку".

Как сообщается в сюжете ТСН, педагог специально добавил пикантные фотографии в тест.

"Вы имеете право закрывать глаза или отворачиваться от экрана", - объяснил свои действия педагог студенту.

По словам преподавателя, это японская методика. Эротические картинки появляются после каждого верного ответа в онлайн-тестировании. Это делается для того, чтобы студенты во время контрольной работы получали удовольствие, а не стресс.

По словам педагога, картинки можно выбирать нейтральные или эротические по желанию.

Сейчас в университете уже создали специальную комиссию, которая изучает, действительно ли верная такая методика изучения математики. В вузе обещают разобраться в действиях преподавателя по дискретной математике и дать ответ студентам.

Первокурсники комментарии не дают, а вот студенты со старших курсов говорят, что ничего плохого в этом не видели. Им такие фотографии нравились и стимулировали к верным ответам.

Во львовском вузе педагог математики сделал тесты с эротическими фотографиями

Как мы ранее писали, в лицее под Ровно педагог жестко наказывал школьников, но они за него вступились.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Львовпреподаватели

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь