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Розкрито особу власника Pornhub: хто він такий

США, П'ятниця 18 грудня 2020 21:25
Розкрито особу власника Pornhub: хто він такий
Став відомий власник PornHub (фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Власником компанії MindGeek, яка управляє найбільшими у світі сайтами з контентом для дорослих, включаючи PornHub, RedTube і YouPorn, є американський бізнесмен Бернард Бергемар.

Про це йдеться в розслідуванні видання Financial Times.

Журналісти з'ясували, що ім'я цього таємничого підприємця було відомо до виходу гучного матеріалу тільки в невеликому колі топ-менеджерів MindGeek.

Так, в результатах пошуку Google на запит з ім'ям Бергмана було всього три згадки. Зазначається, що всі вони пов'язані з судовим розглядом десятирічної давності, у рамках якого бізнесмен давав свідчення в якості директора RedTube.

Приватна компанія Pornhub відмовилася від коментарів, заявивши, що не обговорює фінансову інформацію. Їх представник не підтвердив і не спростував інформацію навіть після декількох запитів.

Бергемар володіє акціями більшості дочірніх компаній MindGeek, що дозволяє йому бути найбільшим бенефіціаром компанії, повідомляє FT.

MindGeek платить ліцензійні збори за "складну мережу дочірніх компаній" і заборгував їм мільйони доларів у вигляді дивідендів, йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що в українському виші педагог показав студентам "полуничку", через що в престижному університеті Львова спалахнув скандал.

Також ми писали про те, що торік в США на дитячому атракціоні показали "полуничку", що просто нажахало батьків.

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