Слишком жестко: звезде "Игры престолов" родители поставили странный запрет

Белла Рэмси в роли Лианны Мормонт (Коллаж РБК-Украина)

Звезда "Игры престолов" призналась, что мечтает пересмотреть весь сериал в будущем

Актрисе из сериала "Игра престолов" родители запретили смотреть фильм, так как считают, что он слишком жестокий. Об этом артистка призналась в интервью для издания Daily Star.

Белла Рэмси, которая сыграла в "Игре престолов" Лианну Мормонт, леди Медвежьего острова и главу дома Мормонтов, не может посмотреть сериал со своим участием, так как родители считают, что сцены в фильме слишком жестокие для 15-летней девочки.

"Я, наверное, посмотрю его, когда мне исполнится 18", - рассказала Белла Рэмси. Девочка пришла в сериал в 2016 году. Она появилась в пятом сезоне "Игры престолов". В шестом сезоне ее роль стала более заметной и Белла Рэмси получила одобрительные отклики от кинокритиков.

Белла Рэмси в роли Лианны Мормонт (instagram.com/bellaramsey)

В 2018 году ее пригласили в полнометражный фильм "Приключения Шерлока Холмса" и фильм "Радость на двоих". В 2017 году она начала параллельно сниматься в сериале "Самая плохая ведьма", в главной роли.

В восьмом сезоне "Игры престолов" героиня Беллы Рэмси погибает и именно этот момент родители разрешили увидеть, хотя сцена там достаточно жестокая.

"В прошлое воскресенье мне дали увидеть момент, где мою героиню убивают. И еще я немного посмотрела седьмой сезон", - рассказала Рэмси. Она считает смерть своей героини Лианны Мормонт великой и добавила, что "если умирать в "Игре престолов", то умирать хорошо".

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