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Военные РФ в агонии бросают собственную технику под Харьковом (фото)

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Харьков, Пятница 04 марта 2022 21:25
Военные РФ в агонии бросают собственную технику под Харьковом (фото) Фото: Рашисты бросают свою технику (t me zsuwar)
Автор: Людмила Жукова

Российские военные в агонии бросают собственную боевую технику. Такие действия рашистов зафиксированы в Харьковской области.

Об этом сообщает "ВСУ. Борьба с оккупантами".

"Враг оставляет свою технику под Харьковом. После того, как украинская артиллерия подбила вражеский танк, пытавшийся продвинуться в город, группа бойцов Фрайкора отправилась на поиск и ликвидацию экипажа российских террористов", - сказано в сообщении.

Экипаж сразу исчез и оставил оружие и технику.

"Вот так деморализованные россияне бросают свое вооружение, которое теперь будет служить нашим военным для защиты Украины!" - рассказали наши военные.

Военные РФ в агонии бросают собственную технику под Харьковом (фото)

Как мы ранее писали, в ВСУ показали, что осталось от колонны вражеской техники после работы нашего Байрактара.

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