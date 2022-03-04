Военные РФ в агонии бросают собственную технику под Харьковом (фото)
Российские военные в агонии бросают собственную боевую технику. Такие действия рашистов зафиксированы в Харьковской области.
Об этом сообщает "ВСУ. Борьба с оккупантами".
"Враг оставляет свою технику под Харьковом. После того, как украинская артиллерия подбила вражеский танк, пытавшийся продвинуться в город, группа бойцов Фрайкора отправилась на поиск и ликвидацию экипажа российских террористов", - сказано в сообщении.
Экипаж сразу исчез и оставил оружие и технику.
"Вот так деморализованные россияне бросают свое вооружение, которое теперь будет служить нашим военным для защиты Украины!" - рассказали наши военные.
Как мы ранее писали, в ВСУ показали, что осталось от колонны вражеской техники после работы нашего Байрактара.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!