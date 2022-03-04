Військові РФ в агонії кидають власну техніку під Харковом (фото)

Російські військові в агонії кидають власну бойову техніку. Такі дії рашистів зафіксовані в Харківській області.

Про це повідомляє "ВСУ. Боротьба з окупантами".

"Ворог залишає свою техніку під Харковом. Після того, як українська артилерія підбила ворожий танк, який намагався просунутися в місто, група бійців Фрайкора вирушила на пошук і ліквідацію екіпажу російських терористів", - сказано в повідомленні.

Екіпаж відразу зник і залишив зброю і техніку.

"Ось так деморалізовані росіяни кидають своє озброєння, яке тепер буде служити нашим військовим для захисту України!" - розповіли наші військові.