Рашист украл PlayStation у жителя Мариуполя, а потом связался с владельцем, выклянчивая пароль

В Мариуполе один из российских оккупантов забрался в квартиру к местному жителю и обзавелся там "военным трофеем" - игровой консолью PlayStation. Но порадоваться украденной приставкой рашист не смог - не разобрался в премудростях цифровых технологий.

Об этом передает Telegram-канал " Лачен пишет ".

Тогда мародер включил смекалку... и связался с хозяином похищенного девайса. С просьбой о помощи.

Как отмечается, воспользоваться PlayStation у захватчика никак не получалось, потому что он не знает пароля.

После тщетных попыток освоить консоль и полного фиаско, мозговитый оккупант, недолго думая, решил написать владельцу приставки.

Также в сети опубликовали переписку в чате между "игроманом"-мародером и мариупольцем, у которого тот украл PlayStation.

Сначала захватчик поинтересовался судьбой своей жертвы, призвав выйти на связь: "Аууу. Ты ответишь или умер?"

После стал выпрашивать у мариупольца для аутентификации "скинуть код от пс нетворк" (PlayStation Network).

Получив отрицательный ответ, азартный рашист продолжал выклянчивать: "мне твой пароль нужен, чтобы войти в скрытые игры, мне почта твоя не нужна".

Российский мародер выпрашивал пароли у жителя Мариуполя, у которого украл PlayStation (фото: скрин t.me/lachentyt)