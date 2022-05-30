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Рашист украл PlayStation у жителя Мариуполя, а потом связался с владельцем, выклянчивая пароль

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Понедельник 30 мая 2022 08:02
Рашист украл PlayStation у жителя Мариуполя, а потом связался с владельцем, выклянчивая пароль Коллаж РБК-Украина: российский мародер, укравший в Мариуполе PlayStation, теперь выпрашивает коды
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе один из российских оккупантов забрался в квартиру к местному жителю и обзавелся там "военным трофеем" - игровой консолью PlayStation. Но порадоваться украденной приставкой рашист не смог - не разобрался в премудростях цифровых технологий.

Тогда мародер включил смекалку... и связался с хозяином похищенного девайса. С просьбой о помощи.

Об этом передает Telegram-канал "Лачен пишет".

Как отмечается, воспользоваться PlayStation у захватчика никак не получалось, потому что он не знает пароля.

После тщетных попыток освоить консоль и полного фиаско, мозговитый оккупант, недолго думая, решил написать владельцу приставки.

Также в сети опубликовали переписку в чате между "игроманом"-мародером и мариупольцем, у которого тот украл PlayStation.

Сначала захватчик поинтересовался судьбой своей жертвы, призвав выйти на связь: "Аууу. Ты ответишь или умер?"

После стал выпрашивать у мариупольца для аутентификации "скинуть код от пс нетворк" (PlayStation Network).

Получив отрицательный ответ, азартный рашист продолжал выклянчивать: "мне твой пароль нужен, чтобы войти в скрытые игры, мне почта твоя не нужна".

Рашист украл PlayStation у жителя Мариуполя, а потом связался с владельцем, выклянчивая пароль

Российский мародер выпрашивал пароли у жителя Мариуполя, у которого украл PlayStation (фото: скрин t.me/lachentyt)

Как сообщалось ранее, в Ирпене российский оккупант и мародер в разграбленной квартире не разобрался, как работает Polaroid, и оставил свое фото на месте преступления. Позже росСМИ идентифицировали этого захватчика.

Напомним также, ранее было опубликовано видео, как ВСУ "насыпало" с дронов по российским солдатам, которые воровали велосипеды и пуфики в селе под Пологами на Запорожье.

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Российская Федерация Мариуполь PlayStation Мародерство
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