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Рашист вкрав PlayStation у жителя Маріуполя, а потім зв'язався з власником, виклянчуючи пароль

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Понеділок 30 травня 2022 08:02
Рашист вкрав PlayStation у жителя Маріуполя, а потім зв'язався з власником, виклянчуючи пароль Колаж РБК-Україна: російський мародер, який вкрав у Маріуполі PlayStation, тепер випрошує коди
Автор: Володимир Костирін

У Маріуполі один з російських окупантів забрався у квартиру до місцевого жителя й обзавівся там "військовим трофеєм" - ігровою консоллю PlayStation. Проте порадіти вкраденою приставкою рашист не зміг - не розібрався в премудростях цифрових технологій.

Тоді мародер включив "кмітливість"... і зв'язався з господарем викраденого девайса. З проханням про допомогу.

Про це передає Telegram-канал "Лачен пише".

Як зазначається, скористатися PlayStation у загарбника ніяк не виходило, тому що він не знає пароля.

Після марних спроб освоїти консоль і повного фіаско, хитромудрий окупант, недовго думаючи, вирішив написати власнику приставки.

Також в мережі опублікували листування в чаті між "ігроманом"-мародером і маріупольцем, у якого той вкрав PlayStation.

Спочатку загарбник поцікавився долею своєї жертви, закликавши вийти на зв'язок: "Аууу. Ти відповіси чи помер?"

Після став випрошувати у маріупольця для аутентифікації "скинути код від пс нетворк" (PlayStation Network).

Отримавши негативну відповідь, азартний рашист продовжував виклянчувати: "мені твій пароль потрібен, щоб увійти в приховані ігри, мені пошта твоя не потрібна".

Рашист вкрав PlayStation у жителя Маріуполя, а потім зв'язався з власником, виклянчуючи пароль

Російський мародер випрошував паролі у жителя Маріуполя, у якого вкрав PlayStation (фото: скрін t.me/lachentyt)

Як повідомлялося раніше, в Ірпені російський окупант і мародер в розграбованій квартирі не розібрався, як працює Polaroid, і залишив своє фото на місці злочину. Пізніше росЗМІ ідентифікували цього загарбника.

Нагадаємо також, раніше було опубліковано відео, як ЗСУ "насипало" з дронів по російських солдатах, які крали велосипеди і пуфики у селі під Пологами на Запоріжжі.

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Російська Федерація Маріуполь PlayStation Мародерство
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