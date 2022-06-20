"Раша, гудбай": Вєрка Сердючка запалила в київському метро (відео)

19 червня Вєрка Сердючка спустилася в метро і дала концерт на станції Майдан Незалежності в Києві. Виступ присвячувався військовим.

Концерт вийшов дуже енергійним і слухачі залишилися в захваті.

Як виступила Вєрка

Свій виступ Сердючка почала зі слів "Добрий вечір, ми з України". Після цього прозвучала символічна пісня "Зібен-зібен, Ай-Лю-лю".

Верка проспівала інші улюблені українцями хіти, як "Dolce & Gabbana", "Горілка", "Є пропозиція", "Тралі-Валі", "Тук, тук, тук","Гоп-гоп"," Я рождена для любви" та інші.

Також на сцену в метро вийшов балет, музиканти і знаменита "мама Вєрки", яку грає Інна Білокінь. Всі артисти виступали у вишиванках.

Людей зібралося дуже багато і вони із задоволенням підспівували зірці.

Концерт зірки транслювався під час телевізійного марафону Єдині новини.

Додамо, що перед виступом Данилко дав велике інтерв'ю, в якому розповів про своє ставлення до росіян, про те, чому не їздив у Бучу та Ірпінь, а також уперше зізнався, чому почав говорити російською.