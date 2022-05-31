"Раша, гудбай": в Украине запретят песни российских артистов (но не всех)

В Украине хотят запретить публичное воспроизведение песен российских артистов, но для некоторых исполнителей, граждан страны-агрессора, сделают исключения.
Соответствующий законопроект №7273-Д зарегистрирован в Верховной Раде и уже представлен вывод Комитета о рассмотрении.
Авторами законодательной инициативы "о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта" стала группа народных депутатов из разных фракций, представители Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и других комитетов.
Целью законопроекта является наполнение эфиров украинских радиостанций отечественной музыкой из-за увеличения доли песен на украинском языке, а также запрет воспроизведения музыкальной продукции из РФ, объясняет заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в своем Facebook.
В случае принятия Радой закона, в перечень разрешенных в Украине исполнителей попадут представители российского шоу-биза, которые открыто выступали против полномасштабной военной агрессии Кремля против нашей страны.
Таким образом, у украинцев будет возможность слушать песни в эфирах и посещать концерты, к примеру, Андрея Макаревича, Земфиры, Аллы Пугачевой, возможно Максима Галкина (хоть он и высказался против войны еще 24 февраля, но был в "черном списке" Минкульта Украины), Валерий Меладзе, FACE, Noise MC, Oxxxymiron и других.
А также тех российских музыкантов, которые сейчас предпочитают держаться "в стороне" и до сих пор не выражали публично свое несогласие с российской интервенцией, но все еще впереди... так что перечень наверняка будет расширяться.
Ранее мы рассказывали, какие российские звезды уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать остальных.
Напомним, на днях в Израиле отменили концерты российской певицы Елены Ваенги, фанатки Путина. Кстати, перед этим там же отменили все концерты комика-украинофоба Нурлана Сабурова.