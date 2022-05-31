"Раша, гудбай": в Україні заборонять пісні російських артистів (але не всіх)

В Україні хочуть заборонити публічне відтворення пісень російських артистів, проте для деяких виконавців, громадян країни-агресора, зроблять винятки.
Відповідний законопроект №7273-Д зареєстрований у Верховній Раді і вже представлений висновок Комітету про розгляд.
Авторами законодавчої ініціативи "про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" стала група народних депутатів з різних фракцій, представники Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та інших комітетів.
Метою законопроекту є наповнення ефірів українських радіостанцій вітчизняною музикою через збільшення частки пісень українською мовою, а також заборона відтворення музичної продукції з РФ, пояснює заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у своєму Facebook.
У разі схвалення Радою закону, до переліку дозволених в Україні виконавців потраплять представники російського шоу-бізу, які відкрито виступали проти повномасштабної військової агресії Кремля проти нашої країни.
Таким чином, в українців буде можливість слухати пісні в ефірах і відвідувати концерти, наприклад, Андрія Макаревича, Земфіри, Алли Пугачової, можливо Максима Галкіна (хоч він і висловився проти війни ще 24 лютого, але був у "чорному списку" Мінкульту України), Валерій Меладзе, FACE, Noise MC, Oxxxymiron та інших.
А також тих російських музикантів, які зараз вважають за краще триматися "осторонь" і досі не висловлювали публічно свою незгоду з російською інтервенцією, але все ще попереду... так що перелік напевно буде розширюватися.
Раніше ми розповідали, які російські зірки вже покинули "немиту Росію" і закликають так зробити інших.
Нагадаємо, днями в Ізраїлі скасували концерти російської співачки Олени Ваєнги, фанатки Путіна. До речі, перед цим там же скасували всі концерти коміка-українофоба Нурлана Сабурова.