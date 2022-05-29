Она молится за здоровье Путина: в Израиле отменили концерты Елены Ваенги
В Израиле отменили концерты российской певицы Елены Ваенги. Ее выступления пока что перенесены на другие даты, которые никто не знает.
Об этом сообщила на Facebook активистка Анна Жарова.
"Всем причастным спасибо! У нас опять получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль!" - написала Анна подписчикам.
"Когда следующий концерт непонятно, проверить могут только те, кто купил билеты. Но это еще одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами!" - резюмировала она.
Отметим, что Ваенга должна была петь в некоторых городах Израиля в начале июня.
Скриншот (facebook.com/anna.zharova.56)
Что известно о Елена Ваенге
Отметим, что Ваенга просто обожает президента России Владимира Путина. Она молится о его здоровье и боится, что с ним что-то случится.
"Я очень боюсь, что с ним что-то случится. Я животным страхом боюсь этого. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека", - рассказала она в одном из интервью.
Елена Ваенга открыто поддерживает Путина (фото: kp.ru)
Как мы ранее сообщали, стало известно, как Путин может "отблагодарить" Лукашенко за помощь в войне против Украины.
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