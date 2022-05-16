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Раны гноятся, в воздухе запах ацетона, обмороки: медик "Азовстали" рассказал о муках защитников

Украинские защитники с "Азовстали" нуждаются в срочной помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники продолжают находиться на территории "Азовсталь" в Мариуполе в полной блокаде под постоянным огнем. У них нет воды, еды, а медикаменты давно закончились.

Об этом рассказал медик с завода "Азовсталь", сообщают в сети.

Лекарств давно не осталось

Военные жалуются на сильные боли, у них постоянно обмороки, они значительно потеряли в весе и вынуждены сражаться.

"Находясь среди своих побратимов, давно замечаю появление запаха ацетона, жалобы на головную боль и обмороки. Их постоянно тошнит, хотя рвать практически нечем. Метоклопромид и ондоцетрон закончились уже месяц как назад", - сообщил врач.

Еды нет в принципе

У бойцов отсутствует нормальное питание, им нечего есть, остался самый мизер.

"Раненные в свою очередь нуждаются в усиленном питании, поскольку для нормального заживления ран нужно максимально больше белков и углеводов, ведь ткани не из чего восстанавливаться. А если еще взять во внимание то, что раны гноятся, а на это уходит львиная доля иммунитета и сил, то шансы на выздоровление ничтожны", - рассказал медик.

По его словам, каждый потерял и стабильно теряет вес. Он уже похудел на 20 кг, есть те, которые потеряли около 25 кг и при этом им приходится выполнять боевые задачи.

Отсутствие нормальной питьевой воды

Оставшаяся на заводе вода вся с ржавчиной, она не пригодна для употребления.

"Но добавляет критичность ситуации - отсутствие питьевой воды, так как в нашей воде очень много ржавчины, болезнетворных бактерий, да и сама жесткость воды велика. Длительное употребление приводит к дисбактериозу, нарушению кислотности желудка", - сообщил врач.

И это все при полном отсутствии медикаментов и антибиотиков.

"Стойкость духа парней, которые при этом на позициях - не передать словами. Но их глаза полны надежды и веры в то, что нас скоро спасут", - резюмировал он.

Напомним, ранее украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.

При этом сейчас Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов ВСУ из "Азовстали". Это только первый этап освобождения украинских военных с территории завода.

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Мариуполь