RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рани гнояться, в повітрі запах ацетону, непритомність: медик "Азовсталі" розповів про муки захисників

Українські захисники з "Азовсталі" потребують термінової допомоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники й далі перебувають на території "Азовсталь" в Маріуполі в повній блокаді під постійним вогнем. У них немає води, їжі, а медикаменти давно закінчилися.

Про це розповів медик із заводу "Азовсталь", повідомляють в мережі.

Ліків давно не залишилося

Військові скаржаться на сильні болі, вони постійно непритомніють, значно втратили у вазі і змушені битися.

"Перебуваючи серед своїх побратимів, давно помічаю появу запаху ацетону, скарги на головний біль і непритомність. Їх постійно нудить, хоча рвати практично нічим. Метоклопромід і ондоцетрон закінчилися вже місяць як тому", - повідомив лікар.

Їжі немає в принципі

У бійців відсутнє нормальне харчування, їм нічого їсти, залишився самий мізер.

"Поранені своєю чергою потребують посиленого харчування, оскільки для нормального загоєння ран потрібно максимально більше білків і вуглеводів, адже тканини немає з чого відновлюватися. А якщо ще взяти до уваги те, що рани гнояться, а на це йде левова частка імунітету і сил, то шанси на одужання незначні", - розповів медик.

За його словами, кожен втратив і стабільно втрачає вагу. Він вже схуд на 20 кг, є ті, які втратили близько 25 кг і при цьому їм доводиться виконувати бойові завдання.

Відсутність нормальної питної води

Рештки води на заводі - з іржею, вона не придатна для вживання.

"Але додає критичність ситуації - відсутність питної води, через те, що в нашій воді дуже багато іржі, хвороботворних бактерій, та й сама жорсткість води велика. Тривале вживання призводить до дисбактеріозу, порушення кислотності шлунка", - повідомив лікар.

І це все при повній відсутності медикаментів і антибіотиків.

"Стійкість духу хлопців, які при цьому на позиціях - не передати словами. Але їхні очі сповнені надії і віри в те, що нас скоро врятують", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше український уряд розробив нову пропозицію про порятунок військових, що знаходяться на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

При цьому зараз Україна домовляється з РФ про евакуацію 38 тяжкопоранених бійців ЗСУ з "Азовсталі". Це тільки перший етап звільнення українських військових з території заводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь