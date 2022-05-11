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Украина предложила России новый вариант спасения бойцов с "Азовстали", - Верещук

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Среда 11 мая 2022 21:18
Украина предложила России новый вариант спасения бойцов с "Азовстали", - Верещук Фото: завод "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что правительство в данный момент прорабатывает разные варианты спасения наших военных.

"Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - заявила министр.

Ранее мы сообщали, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Также мы писали, что на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.

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