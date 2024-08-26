"Ранок українських дітей": відома акторка у день масштабної ворожої атаки показала емоційне відео

26 серпня російські російські окупанти обстріляли нашу країну десятками шахедів та ракет. Під ударом опинилися різні українські міста. Селебриті вже відреагували на черговий терористичний акт ворога, і акторка Олена Світлицька також поділилася у мережі емоційним відео.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, що саме вона показала у своєму блозі.
Зірка українських фільмів та серіалів опублікувала відео, де продемонструвала, як її дитина злякалася через гучні вибухи та повітряну тривогу. У ролику можна побачити, як дівчинка зі сльозами на очах біжить до батьків, після чого вони намагаються її заспокоїти.
Світлицька пояснює доньці, що гучні вибухи - це робота сил ППО, які збивають ворожі цілі й бережуть таким чином життя українців. Наприкінці ролика дівчинці все ж вдається трохи заспокоїтись.
"Ранок українських дітей. Скільки це ще триватиме?" - підписала емоційне відео Олена.
Колеги та шанувальники акторки бурхливо реагують на такий контент та висловлюють свої думки у коментарях. Ось деякі з них:
До слова Олена Світлицька - відома українська акторка, яка зіграла у таких фільмах та серіалах: "Будинок Слово", "Інфоголік", "Здамо будиночок біля моря", "Жіночий лікар", "Пробудження" та низці інших.
Заміжня. Разом з чоловіком виховує двох донечок.
Тим часом Ольга Харлан показала, як грається з дітьми у бомбосховищі під час ракетних ударів.
А відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день масштабного обстрілу.