"Ранок українських дітей": відома акторка у день масштабної ворожої атаки показала емоційне відео

Олена Світлицька відреагувала на масовану ракетну атаку

Зірка українських фільмів та серіалів опублікувала відео, де продемонструвала, як її дитина злякалася через гучні вибухи та повітряну тривогу. У ролику можна побачити, як дівчинка зі сльозами на очах біжить до батьків, після чого вони намагаються її заспокоїти.

Світлицька пояснює доньці, що гучні вибухи - це робота сил ППО, які збивають ворожі цілі й бережуть таким чином життя українців. Наприкінці ролика дівчинці все ж вдається трохи заспокоїтись.

"Ранок українських дітей. Скільки це ще триватиме?" - підписала емоційне відео Олена.

Реакція мережі

Колеги та шанувальники акторки бурхливо реагують на такий контент та висловлюють свої думки у коментарях. Ось деякі з них:

"Слів нема. Кац*пня п***ри"

"Боже, маленьке сонечко"

"Ми з вами, наші рідненькі"

"Ненавиджу. Скільки ще діти наші будуть ховатись? Мій теж підскочив, бо злякався"

"Обіймаю вас. Це важко дивитися, а ще важче - пережити"

"Бережіть себе та своїх дітей"

"Серце розривається. Нехай нас Бог оберігає по всій Україні"

"Мої хороші. Вони не заслужили цього"

"Хай береже вас Господь"

"Серце розривається. Сама плачу. Боляче дивитись, коли плачуть діти"

"Бережіть себе"

"Віра так само сильно злякалась, як і моя донька сьогодні"

"Коли настане мир і діти почнуть жити без цього жаху?"

"Я не витримала і відправила за кордон трьох онуків".

До слова Олена Світлицька - відома українська акторка, яка зіграла у таких фільмах та серіалах: "Будинок Слово", "Інфоголік", "Здамо будиночок біля моря", "Жіночий лікар", "Пробудження" та низці інших.

Заміжня. Разом з чоловіком виховує двох донечок.

Світлицька з чоловіком виховують двох доньок (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)