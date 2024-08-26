"Ніщо так не болить, як людські втрати": зірки відреагували на масовану ракетну атаку РФ по Україні

У понеділок, 26 серпня, країна-окупант Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні . Під обстрілом опинилися багато міст, у числі яких Київ, Луцьк, Харків, Одеса, Хмельницький, Львів та інші.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як на черговий акт російської агресії проти нашої країни відреагували українські знаменитості.

Олена Зеленська

"Понеділок розпочався для України з масованої атаки по всій території. Десятки шахедів і безліч ракет запустив ворог, щоб позбавити нас електрики, житла і життя. У Києві та регіонах перебої по роботі зі світлом і водою через удари по енергетиці. Дякуємо кожному, хто ліквідує ці наслідки", - написала перша леді України.

"Ніщо так не болить, як людські втрати. Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Мої співчуття пораненим і рідним загиблих. Сили оборони захищають українців, але найважливіше під час тривоги - перечекати небезпеку в укритті. Бережіть себе та близьких", - також йшлося в іншій її заяві.

Реакція Зеленської (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Злата Огнєвіч

Співачка показала кадри, як українці ховаються під час тривоги у метро.

Реакція Огнєвіч на атаку РФ (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Дар'я Квіткова

Блогерка і колишня дружина Нікіти Добриніна зазначила, що ранок провела разом із сином на паркінгу через російську агресію в нашій країні.

Реакція Квіткової на обстріл України 26 серпня (Фото: instagram.com/kvittkova)

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA поділилася серією знімків, до яких залишила підпис. "Тривога 6 годин відчувається як я на цих фото", - зазначила вона.

Фото та коментар Олександри (Фото: instagram.com/kazka.band)

Наталка Денисенко

Акторка показала відео, де дитина злякалася через повітряну тривогу та вибухи. Ролик вже оприлюднила в мережі її колега та близька подруга Олена Світлицька.

"Як боляче, коли твої рідні переживають такі страхи. Дякую всім Силам Оборони та силам ППО, що бережуть наші життя", - зауважила Денисенко.

Коментар Наталки Денисенко (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Соня Плакидюк

Модна блогерка на своїй сторінці показала новини у мережі про масовану ракетну атаку.

Реакція Соні Плакидюк на агресію РФ (Фото: instagram.com/moi_sofism)

Катя Осадча

"Ранок такий ранок, коли твій сусід-терорист, якого вже третій (11-й рік) не може зупинити решта світу. Життя від обстрілу до обстрілу. Ідемо його жити. Всім пораненим і родинам загиблих щирі співчуття. Знаю, що це лише слова, але ми всі маємо мститися всіма можливими способами", - написала відома ведуча.

Коментар Осадчої (Фото: instagram.com/kosadcha)

Таня Муіньо

Знаменита кліпмейкерка також опублікувала скриншот статті українського видання англійською мовою Kyiv Post про черговий терористичний акт Росії проти України.

Реакція Муіньо - знаменитої кліпмейкерки, яка співпрацює зі світовими зірками (Фото: instagram.com/tanumuino)

Ірина Монатік

Дружина Дмитра показала, як разом із синами спускалася в укриття, а також поділилася іншими кадрами.

"Життя-укриття", - написала вона.

Кадри, якими поділилася Ірина Монатік (Фото: instagram.com/irishamonatik)

Світлана Тарабарова

Артистка також показала знімки фото трьох діток та озвучила деякі свої думки.

"Як на 4м2 імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно...? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня... І так, любов переможе!" - зазначила виконавиця.

Реакція на масовану ракетну атаку Світлани Тарабарової (Фото: instagram.com/tarabarova)

Інна Мірошниченко

Дружина Тимура Мірошниченко показала, як разом із дітьми ховалася в коридорі під час повітряної тривоги.

"Це ми в коридорі на початку багатогодинної гри в Alias. Тут ще є світло, потім я пережила всі стадії паніки, бо світло зникло. Інформації нуль, їжі нуль, але кур'єр приніс замовлення о 9-й ранку посеред тривоги", - зізналася відома юристка.

"Моя психіка може адаптуватися до будь-чого, але коли раптово зникає світло, я не відповідаю за себе й одразу малюю найгірші картинки", - додала вона.

Фото, яке оприлюднила у мережі Мірошниченко (Фото: instagram.com/_inna_mi_)