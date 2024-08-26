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"Утро украинских детей": известная актриса в день масштабной вражеской атаки показала эмоциональное видео

Елена Светлицкая (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Автор: Любовь Блажко

26 августа российские оккупанты обстреляли нашу страну десятками шахедов и ракет. Под ударом оказались разные украинские города. Селебрити уже отреагировали на очередной террористический акт врага, и актриса Елена Светлицкая также поделилась в сети эмоциональным видео.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, что именно она показала в своем блоге.

Елена Светлицкая отреагировала на массированную ракетную атаку

Звезда украинских фильмов и сериалов опубликовала видео, где продемонстрировала, как ее ребенок испугался из-за громких взрывов и воздушной тревоги. В ролике можно увидеть, как девочка со слезами на глазах бежит к родителям, после чего они пытаются успокоить ее.

Светлицкая объясняет дочери, что громкие взрывы - это работа сил ПВО, которые сбивают враждебные цели и сохраняют таким образом жизни украинцев. В конце ролика девочке все же удается немного успокоиться.

"Утро украинских детей. Сколько это еще продлится?" - подписала эмоциональное видео Елена.

 

Реакция сети

Коллеги и поклонники актрисы бурно реагируют на такой контент и высказывают свои мысли в комментариях. Вот некоторые из них:

  • "Слов нет. Кац*пня п***ры"
  • "Боже, маленькое солнышко"
  • "Мы с вами, наши родные"
  • "Ненавижу. Сколько еще дети наши будут прятаться? Мой тоже подскочил, потому что испугался"
  • "Обнимаю вас. Это тяжело смотреть, а еще труднее - пережить"
  • "Берегите себя и своих детей"
  • "Сердце разрывается. Пусть нас Бог оберегает по всей Украине"
  • "Мои хорошие. Они не заслужили этого"
  • "Да хранит вас Господь"
  • "Сердце разрывается. Сама плачу. Больно смотреть, когда плачут дети"
  • "Берегите себя"
  • "Вера так же сильно испугалась, как и моя дочь сегодня"
  • "Когда придет мир и дети начнут жить без этого ужаса?"
  • "Я не выдержала и отправила за границу троих внуков".

К слову Елена Светлицкая - известная украинская актриса, сыгравшая в таких фильмах и сериалах: "Будинок Слово", "Инфоголик", "Сдадим домик у моря", "Женский врач", "Пробуждение" и ряд других.

Звезда замужем. Вместе с мужем воспитывает двоих дочерей.

Светлицкая с мужем воспитывают двоих дочерей (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)

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