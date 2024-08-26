"Утро украинских детей": известная актриса в день масштабной вражеской атаки показала эмоциональное видео

26 августа российские оккупанты обстреляли нашу страну десятками шахедов и ракет. Под ударом оказались разные украинские города. Селебрити уже отреагировали на очередной террористический акт врага, и актриса Елена Светлицкая также поделилась в сети эмоциональным видео.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, что именно она показала в своем блоге.
Звезда украинских фильмов и сериалов опубликовала видео, где продемонстрировала, как ее ребенок испугался из-за громких взрывов и воздушной тревоги. В ролике можно увидеть, как девочка со слезами на глазах бежит к родителям, после чего они пытаются успокоить ее.
Светлицкая объясняет дочери, что громкие взрывы - это работа сил ПВО, которые сбивают враждебные цели и сохраняют таким образом жизни украинцев. В конце ролика девочке все же удается немного успокоиться.
"Утро украинских детей. Сколько это еще продлится?" - подписала эмоциональное видео Елена.
Коллеги и поклонники актрисы бурно реагируют на такой контент и высказывают свои мысли в комментариях. Вот некоторые из них:
К слову Елена Светлицкая - известная украинская актриса, сыгравшая в таких фильмах и сериалах: "Будинок Слово", "Инфоголик", "Сдадим домик у моря", "Женский врач", "Пробуждение" и ряд других.
Звезда замужем. Вместе с мужем воспитывает двоих дочерей.
Тем временем Ольга Харлан показала, как играет с детьми в бомбоубежище во время ракетных ударов.
А известная блогерша возмутила словами о страхе и тревогах в день масштабного обстрела.