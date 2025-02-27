Рано подорослішали: 6 зірок, які стали батьками ще у підлітковому віці

Молодість часто асоціюється з безтурботністю та пригодами, але для деяких знаменитостей вона змінилася на роль батьків. Вони стали мамами та татами ще в підлітковому віці, і це змінило їх життя назавжди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Кайлі Дженнер, Чарлі Шина та ще чотири зірки, які стали батьками, будучи дуже юними.
Покійна актриса Анна Ніколь Сміт народила свого сина Деніела Уейна Сміта у 1986 році, коли їй було 17 років. Тоді вона була одружена з Біллі Уейном Смітом, однак їхній шлюб розпався незабаром після народження сина, хоча юридичне розлучення відбулося лише в 1993 році.
У 38 років вона народила свою другу дитину - доньку Деннілін Хоуп Маршалл Беркхед від Ларрі Беркхеда.
Чарлі Шин рідко обговорює своїх дітей, тому для багатьох буде сюрпризом, що він став батьком у 19 років. У 1984 році у нього народилася донька Кассандра Джейд Естевес від його колишньої дівчини зі старшої школи Паули Профіт Спірт. Про стосунки між ними мало що відомо, але він був присутній на весіллі доньки у 2010 році.
Джеймі Лінн Спірс вразила своїх шанувальників у 2007 році, оголосивши про свою вагітність у 16 років. На той час вона була у стосунках з Кейсі Олдріджем і була зіркою популярного шоу Nickelodeon "Зоя 101". Спірс зізнавалася, що почувалася пригніченою, дізнавшись про свою вагітність, і розповідала про це родині.
Вона вирішила розійтися з хлопцем, який мав проблеми із залежністю, і почати нове життя самостійно, щоб виховувати свою дитину. Хоча їй довелося мати справу з тиском шанувальників, Спірс подолала труднощі та продовжила свою кар'єру, зокрема знялася в серіалі "Солодкі магнолії".
Кайлі Дженнер заявила у 2013 році, що не може дочекатися моменту, коли стане мамою. У 2018 році вона народила свою першу доньку Стормі від репера Тревіса Скотта, хоча завагітніла, коли їй було 19 років.
У 2022 році вона стала мамою вдруге, народивши сина Вульфа від того ж партнера.
У 19 років Софія Вергара народила сина Маноло від її першого чоловіка Джо Гонсалеза. Вона згадує, що в той час мала багато енергії й була готова до материнства. Зараз зірка одружена з Джо Манганьєлло, з яким побралася у 2015 році.
У підлітковому віці Вупі Голдберг була двічі вагітна. Спочатку, у 14 років, вона дізналася про свою першу вагітність, але після цього вирішила зробити аборт. Пізніше, у 17 років, вона завагітніла вдруге, вже від чоловіка Елвіна Мартіна.
Акторка зізналася, що в той час відчувала великі труднощі через відсутність впевненості в собі та самореалізації, і вирішила, що шлюб був найкращим виходом.
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