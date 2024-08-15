Ніколи не пізно: 6 акторів, які стали відомими у зрілому віці

Ці знаменитості на власному прикладі демонструють, що справжній талант здатен подолати вікові бар'єри та зберегти затребуваність у кіноіндустрії.

Бен Кінгслі, 80 років

Бен Кінгслі почав свою кар'єру ще у 20 років, але успіх прийшов не одразу. Він отримав премію "Оскар" лише в 59 років, а свою зірку на Алеї слави - у 2010-му, коли йому було 67. Сер Кінгслі і зараз продовжує активно зніматися: серед його останніх робіт - міні-серіал "Мешканці пагорбів" (2018) і серіал "Підприємство "Божий дар" (2019).

Бен Кінгслі (фото: Вікіпедія)

Браян Кренстон, 68 років

Володар премії "Золотий глобус" отримав цю престижну нагороду в 58 років за роль Волтера Вайта в серіалі "Пуститися берега" (2008-2013). Ця роль принесла Браяну всесвітню популярність і зробила його кумиром молодого покоління.

Після завершення серіалу він брав участь у таких проектах, як "Події минулого тижня з Джоном Олівером" (2014), "Електричні сни Філіпа К. Діка" (2017). Діка" (2017), і "Острів собак" (2018).

Браян Кренстон (фото: Вікіпедія)

Джекі Вівер, 77 років

Австралійська акторка кіно і телебачення не тільки досягнула вражаючих акторських успіхів, а й була удостоєна звання офіцера ордена Австралії. Джекі почала свою кар'єру у 20 років, зігравши невелику роль у серіалі "Ванджини".

У 2019 році у неї вже було дві номінації на "Оскар", обидві отримані після 2010 року, коли актрисі виповнилося 63 роки.

Її секрет успіху - харизма, яка продовжує робити Джекі затребуваною в індустрії. Це підтверджують її роботи у фільмі "Горе-творець" (2017) і серіалі "Підприємство "Божий дар" (2019).

Дд​​​​​​жекі Вівер (фото: Вікіпедія)

Гленн Клоуз, 77 років

Американська акторка театру, кіно і телебачення, а також співачка, яка має рекордну кількість номінацій на премію "Оскар". Свою сценічну кар'єру вона почала у 26 років з ролі у бродвейській постановці.

Першу кінороль Клоуз отримала в 35 років у фільмі "Світ за Гарпом", що принесло їй успіх і визнання критиків. Її акторська гра була високо оцінена, що принесло їй три нагороди "Тоні". У 2019 році актриса продовжила підкорювати глядачів, знявшись у серіалі "Троє з небес: Історії Аркадії" (2018 - ...).

Гленн Клоуз (фото: Вікіпедія)

Пенелопа Вілтон, 78 років

Британська актриса відзначена орденом Британської імперії. Пенелопа зробила свій театральний дебют 1974 року, виконавши головну роль у першій частині трилогії Алана Ейкборна "Норманські завоювання" у віці 28 років. Її перша кінороль припала на 35 років, коли вона зіграла головну роль у фільмі "Жінка французького лейтенанта" (1981).

Актриса продовжує активно зніматися, і з її останніх робіт - роль Анни в серіалі "Життя після смерті" (2019 - ...).

Пенелопа Вілтон (фото: Вікіпедія)

Кертвуд Сміт, 81 рік

Роль, яка зробила Кертвуда помітним актором, прийшла до нього в 38 років, у фільмі "Вбивство в Техасі" (1981). Відтоді містер Сміт накопичив вражаючу фільмографію, в якій 160 робіт, включно з такими проектами, як "Робокоп" (1987), "Патріот" (2015) і "Доктор Хаус" (2004-2012).

Кертвуд Сміт (фото: Вікіпедія)