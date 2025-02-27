Рано повзрослели: 6 звезд, которые стали родителями еще в подростковом возрасте

Анна Николь Смит

Покойная актриса Анна Николь Смит родила своего сына Дэниела Уэйна Смита в 1986 году, когда ей было 17 лет. Тогда она была замужем за Билли Уэйном Смитом, однако их брак распался вскоре после рождения сына, хотя юридический развод состоялся лишь в 1993 году. Анна Николь Смит (фото: Википедия)

В 38 лет она родила своего второго ребенка - дочь Деннилин Хоуп Маршалл Беркхед от Ларри Беркхеда.

Чарли Шин

Чарли Шин редко обсуждает своих детей, поэтому для многих будет сюрпризом, что он стал отцом в 19 лет. В 1984 году у него родилась дочь Кассандра Джейд Эстевес от его бывшей девушки из старшей школы Паулы Профит Спирт. Об отношениях между ними мало что известно, но он присутствовал на свадьбе дочери в 2010 году. Чарли Шин (фото: Википедия)

Джейми Линн Спирс

Джейми Линн Спирс поразила своих поклонников в 2007 году, объявив о своей беременности в 16 лет. В то время она была в отношениях с Кейси Олдриджем и была звездой популярного шоу Nickelodeon "Зоя 101". Спирс признавалась, что чувствовала себя подавленной, узнав о своей беременности, и рассказывала об этом семье. Джейми Линн Спирс со старшей дочерью (фото: instagram.com/jamielynnspears)

Она решила разойтись с парнем, который имел проблемы с зависимостью, и начать новую жизнь самостоятельно, чтобы воспитывать своего ребенка. Хотя ей пришлось иметь дело с давлением поклонников, Спирс преодолела трудности и продолжила свою карьеру, в частности снялась в сериале "Сладкие магнолии".

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер заявила в 2013 году, что не может дождаться момента, когда станет мамой. В 2018 году она родила свою первую дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта, хотя забеременела, когда ей было 19 лет. Кайли Дженнер с дочкой Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

В 2022 году она стала мамой во второй раз, родив сына Вульфа от того же партнера.

София Вергара

В 19 лет София Вергара родила сына Маноло от ее первого мужа Джо Гонсалеза. Она вспоминает, что в то время имела много энергии и была готова к материнству. Сейчас звезда замужем за Джо Манганьелло, с которым обручилась в 2015 году. София Вергара с сыном (фото: instagram.com/sofiavergara)

Вупи Голдберг

В подростковом возрасте Вупи Голдберг была дважды беременна. Сначала, в 14 лет, она узнала о своей первой беременности, но после этого решила сделать аборт. Позже, в 17 лет, она забеременела во второй раз, уже от мужа Элвина Мартина. Вупи Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

Актриса призналась, что в то время испытывала большие трудности из-за отсутствия уверенности в себе и самореализации, и решила, что брак был лучшим выходом.

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