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Рання менопауза: лікар назвала причини та перші ознаки

Коли і як у жінок проявляється ранній клімакс (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рання менопауза може настати після 35 років. І причиною цього можуть стати хронічні захворювання, стреси та неправильний спосіб життя.

Які є ознаки ранньої менопаузи, чому вона настає і чи можна з цим щось зробити, розповіла терапевт Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Instagram.

Фізіологічна менопауза у жінок зазвичай настає після 40-45 років, але пременопауза (етап від непостійних менструацій до останньої) - від 35 до 50 років. На передчасне настання клімаксу впливає безліч факторів.

Причини ранньої менопаузи

Хронічні захворювання. Це цукровий діабет, аутоімунні захворювання, захворювання печінки, операції на репродуктивних органах, онкозахворювання.

Низькокалорійні дієти та тривале голодування. Лікар не рекомендує захоплюватися тривалими лікувальними голодуваннями, що виснажують детокс-програмами, дієтами з великим дефіцитом калорій, особливо після 35 років.

Спосіб життя. Нездорове харчування, хронічне безсоння, важка фізична праця, куріння, емоційні потрясіння.

Вважається, що найоптимальніший період для настання клімаксу – 45-55 років. Раніше цього терміну вважається за ранній клімакс.

Перші ознаки ранньої менопаузи у 40 років

  • Хронічні проблеми зі сном
  • Відсутність овуляції
  • Набряки, уповільнення обміну речовин
  • Надмірна вага без очевидних причин
  • Відчуття жару, яке змінюється почуттям холоду
  • Нерегулярні менструації

Яку профілактику можна проводити:

1. Контролювати рівень стресу та кортизолу

2. Вчасно усувати дефіцити, особливо заліза та вітамінів групи B

3. Менше кофеїну

4. При показаннях – прийом мелатоніну

5. Поважати циркадні ритми (відбій о 22:00/22:30 та підйом до 07:00)

6. Профілактика інсулінорезистентності: обмежити продукти з ГІ та перекушування

7. Мінімум 500 г овочів у сирому вигляді щодня

Також Фіалкова рекомендує при симптомах ранньої менопаузи приймати вітаміни: Д, магній, Е, В12, В6 та В9.

До речі, раніше ми писали про те, що українок попередили про аналізи, які треба складати раз на рік.

А ще розповідали, що лікарі назвали причини збою місячних під час сильного стресу.

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