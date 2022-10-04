Ранняя менопауза: врач назвала причины и первые признаки

Ранняя менопауза может наступить после 35 лет. И причиной тому могут стать хронические заболевания, стрессы и неправильный образ жизни.
Какие есть признаки у ранней менопаузы, почему она наступает и можно ли с этим что-то сделать, рассказала терапевт Тиана Фиалкова на своей странице в Instagram.
Физиологическая менопауза у женщин обычно наступает после 40-45 лет, но пременопауза (этап от непостоянных менструаций до самой последней) - от 35 до 50 лет. На преждевременное наступление климакса влияет множество факторов.
Хронические заболевания. Это сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания.
Низкокалорийные диеты и длительное голодание. Врач не рекомендует увлекаться длительными лечебными голоданиями, изнуряющими детокс-программами, диетами с большим дефицитом калорий, особенно после 35 лет.
Образ жизни. Нездоровое питание, хроническая бессонница, тяжелый физический труд, курение, эмоциональные потрясения.
Считается, что самый оптимальный период для наступления климакса - 45-55 лет. Ранее этого срока считается ранним климаксом.
1. Контролировать уровень стресса и кортизола
2. Вовремя устранять дефициты, особенно железа и витаминов группы В
3. Меньше кофеина
4. При показаниях - прием мелатонина
5. Уважать циркадные ритмы (отбой в 22:00/22:30 и подъем до 07:00)
6. Профилактика инсулинорезистентности: ограничить продукты с ГИ и перекусы
7. Минимум 500 г овощей в сыром виде ежедневно
Также Фиалкова рекомендует при симптомах ранней менопаузы принимать витамины: Д, магний, Е, В12, В6 и В9.
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