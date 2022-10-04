RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ранняя менопауза: врач назвала причины и первые признаки

Фото: Когда и как у женщин проявляется ранний климакс (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Ранняя менопауза может наступить после 35 лет. И причиной тому могут стать хронические заболевания, стрессы и неправильный образ жизни.

Какие есть признаки у ранней менопаузы, почему она наступает и можно ли с этим что-то сделать, рассказала терапевт Тиана Фиалкова на своей странице в Instagram.

Физиологическая менопауза у женщин обычно наступает после 40-45 лет, но пременопауза (этап от непостоянных менструаций до самой последней) - от 35 до 50 лет. На преждевременное наступление климакса влияет множество факторов.

Причины ранней менопаузы

Хронические заболевания. Это сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания.

Низкокалорийные диеты и длительное голодание. Врач не рекомендует увлекаться длительными лечебными голоданиями, изнуряющими детокс-программами, диетами с большим дефицитом калорий, особенно после 35 лет.

Образ жизни. Нездоровое питание, хроническая бессонница, тяжелый физический труд, курение, эмоциональные потрясения.

Считается, что самый оптимальный период для наступления климакса - 45-55 лет. Ранее этого срока считается ранним климаксом.

Первые признаки ранней менопаузы в 40 лет

  • Хронические проблемы со сном
  • Отсутствие овуляции
  • Отеки, замедление обмена веществ
  • Избыточный вес без очевидных причин
  • Ощущение жара, которое сменяется чувством холода
  • Нерегулярные менструации

Какую профилактику можно проводить:

1. Контролировать уровень стресса и кортизола

2. Вовремя устранять дефициты, особенно железа и витаминов группы В

3. Меньше кофеина

4. При показаниях - прием мелатонина

5. Уважать циркадные ритмы (отбой в 22:00/22:30 и подъем до 07:00)

6. Профилактика инсулинорезистентности: ограничить продукты с ГИ и перекусы

7. Минимум 500 г овощей в сыром виде ежедневно

Также Фиалкова рекомендует при симптомах ранней менопаузы принимать витамины: Д, магний, Е, В12, В6 и В9.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинок предупредили об анализах, которые нужно сдавать раз в год.

А еще рассказывали о том, что врачи назвали причины сбоя месячных во время сильного стресса.

Читайте РБК-Украина в Google News
женское здоровьездоровьеСоветы врачаклімакс