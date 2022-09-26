ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українок попередили про обов'язкові аналізи, які треба здавати 1 раз на рік

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 10:35
Українок попередили про обов'язкові аналізи, які треба здавати 1 раз на рік Фото: Українок попередили про обов'язкові аналізи (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Хоча ми живемо у відкритий час, досі багато українських жінок соромляться відвідувати гінеколога, обмежуючись УЗД, чи взагалі ігнорують цього лікаря. Але цього робити не треба, адже лише на кріслі можна точно визначити, чи все гаразд з жіночим здоров'ям.

Про обов'язкові аналізи і обстеження розповіли у sviy.doc

Звісно, "обов'язкові" - не значить, що вас хтось оштрафує, або силуватиме лізти на гінекологічне крісло. Це - ваше здоров'я, а після певного віку піклуватися про нього треба ще ретельніше.

"Огляд у гінеколога - це найголовніша профілактика захворювань органів малого тазу, які можуть бути безсимптомними, особливо на ранніх стадіях", - запевняють медики.

Які аналізи потрібні

Основне - це скринінг на рак шийки матки - ПАП-тест (цитологічне дослідження). Його беруть щіточкою з поверхні шийки матки та з цервікального каналу.

Він потрібен для раннього виявлення передракових захворювань (дисплазії) та своєчасного додаткового обстеження і лікування.

Забір ПАП-тесту виконується з 18 років (українські протоколи) не рідше 1 разу на рік та з 21 кожні 3 роки за міжнародними рекомендаціями.

Після 30 років скринінг доповнюється аналізом на вірус папіломи людини. Частота забору аналізу відрізняється у різних міжнародних асоціаціях: ПАП-тест з ВПЛ кожні 3 роки або окремо на ВПЛ кожні 5 років.

Аналіз на ВПЛ потрібен для того, щоб розуміти як надалі спостерігати за шийкою матки. Важливо: ВПЛ не лікується!

Крім того, якщо ви вакциновані від ВПЛ, то це не скасовує обстеження, бо вакцинація виконується не від всіх високоонкогенних типів, які можуть викликати рак шийки матки.

Кому потрібно додатково обстежуватись?

Жінки, які отримують імуносупресивну терапію (наприклад, після трансплантацій, є системний червоний вовчак, з ревматичними захворюваннями тощо), ВІЛ-інфіковані, після лікування раку шийки матки, потребують частішого та більш детального обстеження через підвищений ризик прогресування дисплазії в рак шийки матки.

Не забувайте про хламідії!

Також пам'ятайте про інфекції, що передаються статевим шляхом, які теж беруться під час огляду. А саме: це ПЛР на хламідію, гонорею, трихомонаду, мікоплазму геніталіум.

Кому обстежуватись: якщо ви ніколи не обстежувались і маєте статеві стосунки без презервативу, якщо змінили статевого партнера, якщо є дискомфорт від виділень (свербіж, печіння, почервоніння тощо).

Які аналізи є зайвими

Посів та мазок на флору профілактично робити не потрібно

Чому? Посів - тому що флора в нормі дуже різноманітна і там може висіятись будь-яка бактерія, а мазок рекомендований тільки якщо є симптоми.

Раніше ми писали, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.

Також читайте, чи можна "замовити" стать дитини при зачатті.

Читайте РБК-Україна в Google News
гинеколог здоровье врачи
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь