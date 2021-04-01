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Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Новина українською → Чечня, Четверг 01 апреля 2021 10:56
Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира Фото: Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Styler

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае".

Об этом сообщил президент Международного Информационного Нобелевского Центра Вячеслав Тютюнник, передает телерадиокомпания "Грозный".

Тютюнник также отметил, что заявку в Нобелевский комитет, возможно, подали представители Норвегии.

Стоит отметить, что Кадырова в 2020 году номинировали на международную премию мира-2020, которую учредил Институт мира и развития (INSPAD). Тогда организация отметила особый вклад главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

Нобелевская премия мира - ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира. Первую премию вручили в 1901 году.

Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским нобелевским комитетом, который назначен парламентом Норвегии. Решение о такой премии иногда вызывало жесткую критику в обществе.

Один из таких примеров - это награждение лидера Палестины Ясира Арафата. В 1994 году он получил премию "за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке".

Напомним, гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года.

Мы также писали о том, что украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США.

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