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Рамзана Кадирова висунули на Нобелівську премію миру

Новость на русском → Чечня, Четвер 01 квітня 2021 10:56
Рамзана Кадирова висунули на Нобелівську премію миру Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Styler

Глава Чечні Рамзан Кадиров висунутий на Нобелівську премію миру 2021 року "за видатний внесок у встановлення і підтримання протягом останніх 15 років надійного миру в історично складному чеченському краї".

Про це повідомив президент Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центру В'ячеслав Тютюнник, передає телерадіокомпанія "Грозний".

Тютюнник також зазначив, що заявку в Нобелівський комітет, можливо, подали представники Норвегії.

Варто зазначити, що Кадирова у 2020 році номінували на міжнародну премію миру-2020, яку заснував Інститут миру і розвитку (INSPAD). Тоді організація відзначила особливий внесок глави Чечні в розвиток міжнародних відносин, гуманітарних і освітніх програм, а також міжконфесійних відносин.

Нобелівська премія миру - щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам та організаціям, які, на думку комітету, внесли видатний внесок в галузі зміцнення миру. Першу премію вручили в 1901 році.

Згідно зі статутом Нобелівського фонду, лауреати обираються норвезьким нобелівським комітетом, який призначений парламентом Норвегії. Рішення про таку премії іноді викликало жорстку критику в суспільстві.

Один з таких прикладів - це нагородження лідера Палестини Ясіра Арафата. У 1994 році він отримав премію "за зусилля щодо досягнення миру на Близькому Сході".

Нагадаємо, гільдія сценаристів США назвала кращі фільми і серіали 2020 року.

Ми також писали про те, що український фільм про Донбас став лауреатом премії у США.

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