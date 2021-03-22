ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Новина українською → США, Понедельник 22 марта 2021 14:16
Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Победителями 73-й ежегодной премии стали кинокартины "Перспективная девушка" и "Борат 2".

Полный список победителей премии Writers Guild Awards опубликовали на сайте гильдии сценаристов.

Церемония объявления победителей проходила в он-лайне и была записана предварительно. Ведущим церемонии был актер Кэл Пенн, который начал шоу в смокинге, а закончил в пижаме.

Самой высшей награды сценаристов удостоился фильм Саши Барона "Борат 2", над котором работали 9 сценаристов. За лучший оригинальный сценарий был награжден триллер по сценарию Эмеральда Фенелла "Перспективная девушка".

Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)

Все победители в номинации "Сценарий"

  • Лучший оригинальный сценарий - Перспективная девушка
  • Лучший адаптированный сценарий - Борат 2
  • Лучший документальный сценарий - Диссидент

Все победители в телевизионной категории

  • Лучший драматический сериал - Корона
  • Лучший комедийный сериал - Тед Лассо
  • Лучший новый сериал - Тед Лассо
  • Лучший оригинальный сценарий сериала - Миссис Америка
  • Лучший адаптированный сценарий сериала - Ход королевы
  • Лучший анимационный фильм – Ксерокопия ксерокса
  • Лучшая эпизодическая драма – Озарк
  • Лучшая эпизодическая комедия – Великий

Напомним, ранее мы писали о том, что Академия кинематографических искусств и наук назвала всех претендентов на Оскар 2021. Стоит отметить, что за главную премию в сфере кино также будет бороться фильм "Перспективная девушка" в трех номинациях.

А также рассказывали о том, кто стал победителями престижной премии Грэмми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь премия Кино
LITE
Великий пост: что строго запрещено делать во вторую неделю
Великий пост: что строго запрещено делать во вторую неделю