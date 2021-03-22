Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Гильдия сценаристов США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Победителями 73-й ежегодной премии стали кинокартины "Перспективная девушка" и "Борат 2".
Полный список победителей премии Writers Guild Awards опубликовали на сайте гильдии сценаристов.
Церемония объявления победителей проходила в он-лайне и была записана предварительно. Ведущим церемонии был актер Кэл Пенн, который начал шоу в смокинге, а закончил в пижаме.
Самой высшей награды сценаристов удостоился фильм Саши Барона "Борат 2", над котором работали 9 сценаристов. За лучший оригинальный сценарий был награжден триллер по сценарию Эмеральда Фенелла "Перспективная девушка".
Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)
Все победители в номинации "Сценарий"
- Лучший оригинальный сценарий - Перспективная девушка
- Лучший адаптированный сценарий - Борат 2
- Лучший документальный сценарий - Диссидент
Все победители в телевизионной категории
- Лучший драматический сериал - Корона
- Лучший комедийный сериал - Тед Лассо
- Лучший новый сериал - Тед Лассо
- Лучший оригинальный сценарий сериала - Миссис Америка
- Лучший адаптированный сценарий сериала - Ход королевы
- Лучший анимационный фильм – Ксерокопия ксерокса
- Лучшая эпизодическая драма – Озарк
- Лучшая эпизодическая комедия – Великий
Напомним, ранее мы писали о том, что Академия кинематографических искусств и наук назвала всех претендентов на Оскар 2021. Стоит отметить, что за главную премию в сфере кино также будет бороться фильм "Перспективная девушка" в трех номинациях.
А также рассказывали о том, кто стал победителями престижной премии Грэмми.