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Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 17:04
Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в США Украинский фильм получил престижную премию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" получил престижную премию в США под названием Cinema Eye Honors 2021 в категории Spotlight Award.

Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по вопросам кино.

Режиссером кинокартины выступила Ирина Цилык. Это ее дебют в кіно.

Кинокартина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом премии в СШАУкраинская кинокартина о Донбассе взяла престижную премию

Отметим, что премьера документального фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где картина была отмечена премией за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. С тех пор фильм получил уже более двух десятков наград на международных кинофестивалях.

Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве.

Как мы ранее писали, YouTube пометил пропагандистский фильм РФ о Крыме как оскорбительный.

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