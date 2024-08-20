Раміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовим

Зі слів знаменитості, вона нарешті дочекалася відпустки. Судячи зі світлин, які вона опублікувала у соцмережах, Раміна відпочиває разом зі своїм обранцем на Мальдівах.

"Довгоочікуваний момент. Океан. Природа. Супергерой поруч. Найкраща відпустка ever", - написала вона.

Також вона звернулася до тих, хто хоче так само "кайфувати під час відпустки", порадивши долучатися до лав ЗСУ.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

"Насправді дуже раджу тим військовим, хто має можливість, під час відпустки виїхати кудись з коханою людиною чи з друзями. Довга дорога, але воно того вартує", - зазначила Есхакзай.

Блогерка додала, що рішення відпочивати за кордоном було прийняте всього за декілька днів. Тому що через війну планувати щось заздалегідь дуже ризиковано.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

До слова, раніше Раміна зізнавалася, що її обранець ніколи не був на морі. Вона ніяк не могла наважитися полетіти з ним кудись через страх осуду.

"У мене хлопець - військовий. Він не був на морі. Я б хотіла полетіти з ним кудись, але я боюся. Боюся, що я не встигну, боюся, що нас побачать, що думатимуть, звідки в нього гроші на поїздку. Я боюся просто", - ділилася своїми страхами Раміна.