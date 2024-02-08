Раміна Есхакзай зізналася, скільки коштують її поїздки на Донбас

"Мені треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. Я б хотіла замінити свою машину, але мені соромно купувати, ці гроші можна на зйомку випусків витратити. Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони", - сказала вона.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Раміна також заявила, що готова до мобілізації жінок і стверджує: готова йти на фронт, якщо треба буде.

"Я готова піти воювати, якщо треба. Я знаю, що можу поїхати в одну поїздку, і не повернутися. Я це бачила, знаю, що потрібні люди на фронті. У мене беруть інтерв'ю, викладають уривок у TikTok, і пишуть коментар: “А звідки ця нафарбована знає?”, а я повернулася з напрямків: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, я бачу ситуацію, спілкуюся з військовими", - розповіла журналістка.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я можу сказати, що у росіян дуже багато дронів з приладами нічного бачення, вони б'ють скрізь, треба активізуватися і донатити. Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, тому що я довіряю нашим військовим. Я, коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових", - резюмувала вона.