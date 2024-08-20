Рамина показала честные кадры фигуры без фотошопа на отдыхе с любимым-военным

По словам знаменитости, она наконец дождалась отпуска. Судя по фотографиям, которые она опубликовала в соцсетях, Рамина отдыхает вместе со своим избранником на Мальдивах.

"Долгожданный момент. Океан. Природа. Супергерой рядом. Лучший отпуск ever", - написала она.

Также она обратилась к тем, кто хочет так же "кайфовать во время отпуска", посоветовав вступать в ряды ВСУ.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

"На самом деле очень советую тем военным, кто имеет возможность, во время отпуска выехать куда-то с любимым человеком или с друзьями. Долгая дорога, но оно того стоит", - отметила Эсхакзай.

Блогерша добавила, что решение отдыхать за границей было принято всего за несколько дней. Потому что из-за войны планировать что-то заранее очень рискованно.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

К слову, ранее Рамина признавалась, что ее избранник никогда не был на море. Она никак не могла решиться полететь с ним куда-то из-за страха осуждения.

"У меня парень - военный. Он не был на море. Я бы хотела полететь с ним куда-то, но я боюсь. Боюсь, что я не успею, боюсь, что нас увидят, что будут думать, откуда у него деньги на поездку. Я боюсь просто", - делилась своими страхами Рамина.