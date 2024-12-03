Раміна чесно зізналася, чи готова народити дитину від коханого-військового

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка неодноразово казала, що вона чайлдфрі, чесно відповіла, чи готова народити дитину від коханого-військового, якщо він у неї "дуже попросить".

Так, Раміна ніколи не приховувала, що не хоче народжувати. Кожного разу, коли вона вступає у стосунки, її партнер знає про її позицію.

Якщо у цієї людини інші плани стосовно батьківства, їхні шляхи розходяться.

“На початку кожних стосунків я ставлю фундаментальні питання, які впливають на подальший вибір партнера. Якщо людина хоче велику сім'ю та дітей, ми не зможемо бути разом, бо я ніколи не мріяла про велику родину та дітей", - зізналася Есхакзай.

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Втім, журналістка не може гарантувати, що ніколи не стане мамою. А поки вона розглядає варіант всиновлення дитини, і її коханий, зі слів зірки, повністю її підтримує у цьому.

"Можливо колись я захочу мати власну дитину, але поки з 16 років моє бачення не змінилося. Я або взагалі не буду мати своїх біологічних дітей, або щось зміниться. Наразі думка така: колись я всиновлю дитину. Мій партнер співпадає зі мною в цих питаннях", - сказала Раміна.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Народжувати ж для когось, запевняє знаменитість, вона не збирається.

"В мене своє життя, своє бачення життя. Якщо захочу мати дитину та буду готова до цієї відповідальності - звичайно, але це має бути моє бажання, а не тому що партнер дуже попросив", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, раніше Есхакзай говорила про те, що готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Також вона не проти, якщо у людини, з якої у неї стосунки, є своя дитина.