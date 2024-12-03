ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Раміна чесно зізналася, чи готова народити дитину від коханого-військового

Вівторок 03 грудня 2024 16:10
UA EN RU
Раміна чесно зізналася, чи готова народити дитину від коханого-військового Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка неодноразово казала, що вона чайлдфрі, чесно відповіла, чи готова народити дитину від коханого-військового, якщо він у неї "дуже попросить".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Так, Раміна ніколи не приховувала, що не хоче народжувати. Кожного разу, коли вона вступає у стосунки, її партнер знає про її позицію.

Якщо у цієї людини інші плани стосовно батьківства, їхні шляхи розходяться.

“На початку кожних стосунків я ставлю фундаментальні питання, які впливають на подальший вибір партнера. Якщо людина хоче велику сім'ю та дітей, ми не зможемо бути разом, бо я ніколи не мріяла про велику родину та дітей", - зізналася Есхакзай.

Раміна чесно зізналася, чи готова народити дитину від коханого-військового

Скріншот

Втім, журналістка не може гарантувати, що ніколи не стане мамою. А поки вона розглядає варіант всиновлення дитини, і її коханий, зі слів зірки, повністю її підтримує у цьому.

"Можливо колись я захочу мати власну дитину, але поки з 16 років моє бачення не змінилося. Я або взагалі не буду мати своїх біологічних дітей, або щось зміниться. Наразі думка така: колись я всиновлю дитину. Мій партнер співпадає зі мною в цих питаннях", - сказала Раміна.

Раміна чесно зізналася, чи готова народити дитину від коханого-військового

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Народжувати ж для когось, запевняє знаменитість, вона не збирається.

"В мене своє життя, своє бачення життя. Якщо захочу мати дитину та буду готова до цієї відповідальності - звичайно, але це має бути моє бажання, а не тому що партнер дуже попросив", - підсумувала блогерка.

Нагадаємо, раніше Есхакзай говорила про те, що готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Також вона не проти, якщо у людини, з якої у неї стосунки, є своя дитина.

Раніше Раміна розповіла про початок роману з військовим.

Також вона зізналась, які робила пластичні операції і "уколи краси".

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Діти Народження дитини
NEWS
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС