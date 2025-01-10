Дружина Решетніка приголомшила стрункою фігурою у яскравому бікіні

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетніка Христина вирушила з дітьми на відпочинок у Домінікану. Вона показала в мережі чесні фото, як виглядає в купальнику.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

У своєму блозі Христина вже анонсувала, що після новорічних свят вона повезе трьох синів на відпочинок у теплі краї. Тепер стало відомо, що зіркова сім'я відпочиває в Домініканській Республіці. Дружина телеведучого підкреслила, що вибрала цю країну, тому що там практично немає росіян.

Також вона продемонструвала ідеальну фігуру без фільтрів і фотошопу. Знаменитість позувала в номері готелю в яскраво-червоному купальнику: вона продемонструвала підтягнутий живіт і стрункі ноги.

Скриншот

Раніше багатодітна мама розповідала, що після народження кожної дитини вона набирала близько 9-12 кг. Також її вага змінювалася через стрес під час початку повномасштабного вторгнення.

Скриншот

Щоб підтримувати себе у чудовій формі, Христина Решетник регулярно займається спортом - ходить у зал і тренується вдома.

Скриншот

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетнік одружилися у 2010 році. Разом вони виховують трьох синів: 11-річного Івана, 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра. Пара неодноразово заявляла, що мріє також про доньку.

Решетніки часто стикаються з хейтом через виїзд за кордон під час повномасштабної війни. Наприклад, влітку 2024 року Христина похвалилася у своєму блозі, що здійснилася її мрія - вона потрапила на концерт Адель у Німеччині. Однак її фоловери тут же почали критикувати, зазначивши, що сім'я "жирно живе".

Григорій Решетнік неодноразово заявляв, що завжди діє в рамках закону, не прагне нічого нікому доводити та зберігає повну відвертість зі своїми підписниками.