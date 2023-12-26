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Раміна Есхакзай вперше назвала причину розриву з екснареченим Проніним

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська журналістка Раміна Есхакзай заявила, що останній рік стосунків з адвокатом Євгеном Проніним вона не була щасливою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск шоу блогерки "30+".

Раміна Есхакзай розкрила подробиці розриву з колишнім

Хоч і пара домовилася нічого не розповідати про їхнє попереднє особисте життя, Раміна все ж вирішила поділитися деякими деталями, які раніше ніколи не озвучувала.

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним (фото: instagram.com/raminalalala)

Так, з’ясувалося, що Євген постійно запрошував їхніх друзів на посиденьки, тоді як Есхакзай хотіла проводити час удвох.

"Постійно ці друзі, а я хочу побути з людиною один на один. Я йому колись казала: "Слухай, я розумію, що ти їх любиш, але я хочу побути лише з тобою". Ці люди були класні, але хотілось якогось тепла", - зізналась блогерка.

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним (фото: instagram.com/raminalalala)

Авторка YouTube-каналу RAMINA (екс-"Ходят слухи") сказала, що єдиним моментом, коли вони могли побути разом, був відпочинок на Мальдівах, де Євген зробив їй пропозицію, але цього було недостатньо.

На думку Раміни, відчуття самотності, коли перебуваєш у стосунках, є одним із найстрашніших.

Тому з майбутнім партнером журналістка не хоче повторювати таких помилок.

 

Нагадаємо, що Раміна перебувала у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним протягом п'яти років.

Півтора роки тому юрист освідчився інтерв'юерці. Проте, у середині квітня 2023 року Есхакзай оголосила, що вони з нареченим прийняли рішення розійтися.

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