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Рамина Эсхакзай впервые назвала причину разрыва с экс-женихом Прониным

Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай заявила, что последний год отношений с адвокатом Евгением Прониным она не была счастлива.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск шоу блогерши "30+".

Рамина Эсхакзай раскрыла подробности разрыва с бывшим

Хотя пара договорилась ничего не рассказывать об их предыдущей личной жизни, Рамина все же решила поделиться некоторыми деталями, которые раньше никогда не озвучивала.

Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным (фото: instagram.com/raminalalala)

Так, выяснилось, что Евгений постоянно приглашал их друзей на посиделки, тогда как Эсхакзай хотела проводить время вдвоем.

"Постоянно эти друзья, а я хочу побыть с человеком один на один. Я ему когда-то говорила: "Слушай, я понимаю, что ты их любишь, но я хочу побыть только с тобой". Эти люди были классные, но хотелось какого-нибудь тепла" , - призналась блогерша.

Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным (фото: instagram.com/raminalalala)

Автор YouTube-канала RAMINA (экс-"Ходят слухи") сказала, что единственным моментом, когда они могли побыть вместе, был отдых на Мальдивах, где Евгений сделал ей предложение, но этого было недостаточно.

По мнению Рамины, чувство одиночества, когда находишься в отношениях, является одним из самых страшных.

Поэтому с будущим партнером журналистка не хочет повторять подобные ошибки.

 

Напомним, что Рамина находилась в отношениях с адвокатом Евгением Прониным в течение пяти лет.

Полтора года назад юрист сделал предложение интервьюерке. Однако в середине апреля 2023 года Эсхакзай объявила, что они с женихом приняли решение разойтись.

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